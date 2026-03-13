Gouveia e Melo é orador principal em Talk .IA sobre Defesa. Inscreva-se aqui
Na manhã de 30 de março, a 7.ª Talk .IA irá analisar como a Inteligência Artificial (IA) está a mudar a Defesa, a Segurança e o equilíbrio entre Estados. A entrada é gratuita. Registe-se já.
A Inteligência Artificial está no centro da nova corrida ao armamento. Com a indústria da Defesa rendida à IA, muda também a natureza dos próprios conflitos. Armas autónomas, drones cada vez mais inteligentes e algoritmos com grande capacidade de análise estão a redefinir as capacidades e as estratégias das forças armadas.
A 7.ª Talk .IA vai debater como esta revolução tecnológica está a transformar a Defesa, a Segurança e o equilíbrio entre Estados, numa parceria com o eRadar. O encontro terá lugar no Estúdio ECO no dia 30 de março, a partir das 9h00, estando já confirmada a participação de Henrique Gouveia e Melo, antigo Chefe do Estado-Maior da Armada, como orador principal.
Confirmadas estão também as participações do Contra-Almirante António Gameiro Marques, ex-Diretor-geral do Gabinete Nacional de Segurança, e André Godinho Luz, General Manager da Infinite Foundry. A entrada é livre, mas os lugares são limitados, sendo necessária inscrição prévia. O programa completo será confirmado e divulgado nos próximos dias.
Informação geral sobre a iniciativa:
💡 IA na indústria da Defesa – a nova fronteira militar
📍 Estúdio ECO – Rua Joshua Benoliel nº 6, 3º C, Lisboa
📅 Segunda-feira, 30 de março – 9h às 12h
📝 Gratuito – Inscreva-se no Eventbrite
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