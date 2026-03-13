Juiz trava intimações contra presidente da Reserva Federal

Um juiz federal bloqueou esta sexta-feira as intimações emitidas pelo Departamento de Justiça dos EUA contra o Presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell. Este departamento está a investigar criminalmente o processo de renovação dos edifícios históricos utilizados pelo banco central, explica a Reuters.

Esta investigação era encarada por Jerome Powell como um pretexto para o presidente republicano ganhar mais influência sobre a Fed e a política monetária, nomeadamente pressionar o banco central a cortas as taxas de juro.

O juiz concordou com a visão do presidente da Fed, afirmando que uma “montanha de provas” sugere que a investigação servia para pressionar o presidente da Fed a baixar as taxas ou a demitir-se.

“O Governo apresentou essencialmente zero provas para suspeitar que o Presidente Powell tenha cometido um crime. De facto, as suas justificações são tão curtas e sem substância que o Tribunal só pode concluir que são pretextos“, escreveu James Boasberg, na sua decisão judicial.

A procuradora dos EUA para o Distrito de Colúmbia, Jeanine Pirro, cujo gabinete lidera a investigação, prometeu recorrer da decisão do juiz principal do Tribunal Distrital dos EUA, James Boasberg. Jeanine Pirro, em resposta à decisão, declarou que o juiz “castrou a capacidade do grande júri de investigar crimes”.

“Como resultado, Jerome Powell está hoje banhado em imunidade”, disse aos jornalistas. Na sua perspetiva, a suspeita de que uma lei foi violada é motivo suficiente para prosseguir com os casos.

Esta decisão surge no momento em que está também em causa a sucessão de Powell no cargo. O senador republicano Thom Tillis prometeu usar o seu lugar no Comité Bancário do Senado para bloquear qualquer nomeado para a Fed enquanto o inquérito permanecer aberto. Tal congela a confirmação da escolha de Kevin Warsh para suceder a Powell como presidente da Fed quando o seu mandato terminar em meados de maio.