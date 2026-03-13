Karl Lagerfeld Residences Lisboa promovida nos EUA pela Corcoran Atlantic

A mediadora imobiliária foi escolhida como um dos parceiros para as operações de vendas e marketing do projeto Karl Lagerfeld Residences Lisboa, assumindo a promoção e comercialização nos EUA

A mediadora imobiliária Corcoran Atlantic foi escolhida como um dos parceiros exclusivos para as operações de vendas e marketing do projeto Karl Lagerfeld Residences Lisboa, assumindo a promoção e comercialização do empreendimento no mercado norte-americano. A iniciativa integra a estratégia de posicionamento internacional de um dos projetos residenciais de marca atualmente em desenvolvimento na capital portuguesa.

De acordo com informação divulgada pela consultora imobiliária, a Corcoran Atlantic, afiliada do grupo norte-americano Corcoran Group LLC, ficará responsável pela apresentação do empreendimento junto de investidores e compradores dos Estados Unidos, um dos segmentos internacionais mais dinâmicos na procura por imobiliário residencial de luxo em Lisboa, como explicou ao ECO Hugo Santos Ferreira, CEO da empresa.

O empreendimento Karl Lagerfeld Residences Lisboa integra a tendência crescente dos chamados branded residences, projetos imobiliários que associam a habitação a marcas globais ligadas ao design, à moda ou à hotelaria. Este modelo tem vindo a ganhar expressão no mercado imobiliário internacional e, nos últimos anos, também em Portugal, particularmente em Lisboa e no Algarve.

Hugo Santos Ferreira afirma, em comunicado, que o projeto se enquadra no tipo de ativos que a mediadora procura representar no segmento prime. “Este projeto representa exatamente o tipo de produto que procuramos representar: icónico, internacional e profundamente ligado ao design e ao lifestyle contemporâneo. O mercado norte-americano é hoje um dos mais relevantes para o segmento prime em Lisboa”.

A promoção do empreendimento junto do mercado dos Estados Unidos procura captar um perfil de comprador habituado a projetos residenciais de marca, um segmento particularmente desenvolvido em cidades como Nova Iorque, Miami ou Los Angeles. Segundo a empresa, a estratégia comercial beneficiará da transferência de know how do mercado de Manhattan, berço da consultora imobiliária fundada por Barbara Corcoran.

Também citado em comunicado, Pedro Vicente, CEO da Overseas, promotora do projeto, sublinha a ambição internacional do empreendimento. “O Karl Lagerfeld Residences Lisboa nasce com a ambição de ser um projeto de referência em Lisboa e na Europa, pensado para um público global que procura mais do que uma casa: procura um estilo de vida”.

Entre os elementos diferenciadores do empreendimento estão um conjunto de amenities orientadas para bem-estar, design e lifestyle. O projeto inclui um espaço denominado Water Longevity Spa, equipado com tecnologia dedicada a experiências de relaxamento, incluindo um Float Spa com colunas de som subaquáticas. O conceito integra ainda referências à estética e ao universo criativo do designer Karl Lagerfeld, incluindo um espaço inspirado na piscina privada da sua residência em Biarritz.