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Luís Montenegro lidera exposição televisiva em fevereiro

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O presidente do Chega, André Ventura, desceu da segunda para quarta posição, protagonizando 107 notícias de 5 horas e 42 minutos de duração.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, subiu à primeira posição no ranking de exposição mediática durante o mês de fevereiro, protagonizando 139 notícias de 7 horas e 16 minutos de duração. António José Seguro, eleito presidente da República em fevereiro, desceu à segunda posição, tendo intervindo em 80 notícias de 6 horas e 11 minutos de duração. Os dados são do serviço Telenews, da MediaMonitor (Grupo Marktest).

Embora tendo protagonizado mais notícias — 123 –, o presidente cessante, Marcelo Rebelo de Sousa, subiu da décima para a terceira posição, intervindo na primeira pessoa em notícias de 5 horas e 45 minutos de duração.

O presidente do Chega e candidato à presidência da República, André Ventura, desceu da segunda para quarta posição, protagonizando 107 notícias de 5 horas e 42 minutos de duração.

As tempestades que assolaram o País marcaram as seguintes posições do ranking. Ana Abrunhosa, presidente da Câmara Municipal de Coimbra, cidade atingida pelas cheias, ocupou a quinta posição, tendo intervindo em 52 notícias de 2 horas e 55 minutos de duração.

José Luís Carneiro — secretário-geral do PS –, Maria da Graça Carvalho — ministra do Ambiente e Energia –, Miguel Pinto Luz — ministro das Infraestruturas e Habitação –, Rui Borges — treinador do Sporting — e José Mourinho — treinador do Benfica — encerram a lista dos dez nomes.

Ranking de protagonistas de notícias em TV durante o mês de fevereiro de 2026Mediamonitor, Yumi Analytics/Telenews

Também segundo a Marktest, durante o mês de fevereiro, os três principais canais da televisão portuguesa — RTP1, SIC e TVI — emitiram 217 horas de informação regular, uma descida mensal de 7,8%, mas uma subida homóloga de 3,2%.

No segundo mês de 2026 foram para o ar 5.676 peças, menos 12,2% do que no mês anterior e menos 3,8% do que em fevereiro de 2025. A duração média das notícias emitidas foi de 2 minutos e 18 segundos, mais 7 segundos do que em janeiro.

A RTP1 manteve-se como a estação que emitiu mais notícias, com 2.288 matérias — menos 229 que em janeiro –-, bem como a que dedicou mais tempo em grelha à informação regular, com mais de 84 horas de duração — menos 8 que no mês anterior.

O ranking de protagonistas de notícias em TV é elaborado com base em informação retirada do serviço e-telenews da Mediamonitor. Servem de base à sua elaboração as notícias veiculadas nos serviços regulares de informação da RTP 1 — Jornal da Tarde, Portugal em Rede e Telejornal –, RTP 2 –Jornal 2 –, SIC — Primeiro Jornal e Jornal da Noite — e TVI — TVI Jornal e Jornal Nacional. Esta análise exclui eventuais programas, debates ou entrevistas realizadas no período e que na contabilização do tempo se considera o tempo total de duração da notícia.

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