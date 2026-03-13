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Massachusetts Financial Services Company passa a deter menos de 5% na Galp

  • Lusa
  • 19:14

A Galp anunciou ainda que o vogal do Conselho de Administração Diogo Mendonça Tavares alienou as suas ações.

A Massachusetts Financial Services Company (MFS) desceu do limiar dos 5% na Galp, tendo agora 4,90%, de acordo com um comunicado divulgado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“Em 13 de março de 2026, a Massachusetts Financial Services Company (MFS) notificou a empresa de que, em 03 de março de 2026, reduziu a sua participação indireta nos direitos de voto da Galp para 4,90%, abaixo do limiar de 5,0%”, destacou. Antes disso, a entidade detinha 5,08% no capital da Galp, em direitos de voto ligados a ações.

Num outro comunicado, a Galp anunciou que o vogal do Conselho de Administração Diogo Mendonça Tavares informou a empresa de que alienou as suas ações. “Na sequência desta transação, Diogo Mendonça Tavares deixou de deter quaisquer ações”, na empresa. Vendeu 30.450 ações por 19,7 euros cada uma.

A Galp fechou hoje a sessão na bolsa de Lisboa a subir 0,29%, para 20,64 euros.

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