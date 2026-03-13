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ModaLisboa cumpre 66.ª edição até domingo entre Páteo da Galé, MUDE e CAM

 Lusa,

A 66.ª ModaLisboa decorre até domingo em locais como o MUDE, o CAM e o Pátio da Galé. A apresentação das coleções começa esta sexta-feira, no Espaço Engawa do CAM, com Kolovrat.

A 66.ª edição da semana da moda de Lisboa, sob o tema “Pebbling”, volta a ter como epicentro o Pátio da Galé, no Terreiro do Paço, e estende-se a espaços como o CAM – Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian e o MUDE – Museu do Design.

Enquanto o Páteo da Galé recebe a maioria das apresentações dos criadores nacionais, o CAM será palco das Fast Talks, espaços de debate sobre tecnologia, identidade e futuro e no MUDE – Museu do Design acontecem alguns desfiles e está instalada a pop-up store da ModaLisboa, uma organização da Associação ModaLisboa e a Câmara Municipal de Lisboa. Esta loja temporária estará aberta entre as 10h00 e as 20h00, esta sexta-feira e sábado, e até às 18h00 de domingo e “reúne ‘designers’ e marcas nacionais num espaço de contacto direto entre criação autoral e público, facilitando o acesso ao produto de design em contexto museológico”.

A apresentação das coleções começa esta sexta-feira, no Espaço Engawa do CAM, com Kolovrat, entre as 17h00 e as 18h30. A criadora mostrará a nova coleção, numa apresentação pensada para aquele espaço, “que parte do conceito de semente”, de acordo com a organização da ModaLisboa. As peças de Lidija Kolovrat irão depois permanecer em exposição neste local até 16 de março.

Também para esta sexta-feira, mas já no Pátio da Galé, estão marcadas as apresentações de peças desenvolvidas no âmbito do projeto be@t — Bioeconomy at Textiles, do CITEVE — Centro Tecnológico Têxtil e Vestuário, das coleções de DriOnADream, Francisca Nabinho, Çal Pfungst e dos cinco finalistas do concurso Sangue Novo, destinado a finalistas de cursos superiores de Design de Moda, de escolas nacionais e internacionais, e a jovens designers em início de carreira.

Até domingo ficam também patentes a instalação digital imersiva “MODAPORTUGAL by CENIT/ANIVEC” e a exposição “Inclusively Wired”, de um projeto europeu com o mesmo nome, dedicado à neurodiversidade, à cocriação e à inovação social. A exposição estará patente no Pátio da Galé e é acessível apenas por convite, já a instalação fica na Praça do Comércio, sendo acessível ao público em geral.

Para sábado, está marcado o debate Do Design à Indústria, de entrada livre, no MUDE, que acolhe também nesse dia o desfile de Ricardo Andrez. São também apresentadas as coleções de Béhen, num local a ser anunciado, de Bárbara Atanásio, de Arndes, de Gonçalo Peixoto, de várias marcas de calçado nacional, de Carlos Gil e de Dino Alves, no Pátio da Galé.

No domingo, último dia da 66ª ModaLisboa, as apresentações das coleções começam no MUDE, com Roselyn Silva, e prosseguem no Pátio da Galé, com Duartehajime, Luís Onofre, Nuno Baltazar, Valentim Quaresma e Luís Carvalho. As apresentações das coleções são acessíveis apenas por convite.

Integrado na programação da ModaLisboa acontece, entre hoje e domingo, o “OFF Lisboa Fashion Week powered by contracoutura”, que “ativa a cidade através de uma rede independente de criadores, espaços e projetos que expandem a presença da Lisboa Fashion Week no território urbano”. A iniciativa, de entrada livre, inclui “lançamentos, pop-up stores e encontros que evidenciam a diversidade de linguagens e modelos de produção presentes no panorama criativo nacional”.

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