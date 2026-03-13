“O Segredo Mais Partilhado do Mundo” é revelado pela Nervo e pela Liga Portuguesa Contra o Cancro

A Liga Portuguesa Contra o Cancro lança uma campanha que quebra o silêncio em torno do HPV, 'entrando' nos chats de WhatsApp.

A Liga Portuguesa Contra o Cancro, numa ideia desenvolvida pela Nervo — agência do Wygroup –, revela “O Segredo Mais Partilhado do Mundo”. Numa campanha que pretende quebrar o silenciar em torno do Vírus do Papiloma Humano (HPV), o destaque é dado aos chats de WhatsApp. De acordo com os dados citados em comunicado, oito em cada dez pessoas poderão ter contacto com o HPV ao longo da vida.

“Vivemos numa era em que o voyeurismo digital faz parte do nosso dia a dia. Passamos horas a fazer scroll por feeds que nos deixam ter um vislumbre de vidas que não são nossas, ouvimos áudios de estranhos encaminhados vezes sem conta e por vezes recebemos até conversas privadas que não devíamos receber. A cultura das redes sociais habituou-nos a observar e partilhar o íntimo dos outros de forma natural. Mas por vezes esquecemo-nos de partilhar o que realmente importa — e foi precisamente neste território de tensão e curiosidade que a Nervo desenvolveu a nova campanha da Liga Portuguesa Contra o Cancro“, explica-se.

De forma a dar visibilidade ao HPV, numa primeira fase teaser, os MUPIs vão expor mensagens de voz e vídeos em formato WhatsApp que parecem ter sido “encaminhados demasiadas vezes”. “O espectador é colocado na posição de quem pode aceder a algo que não era suposto ouvir ou ver, pelo QR code presente nas peças. Depois da curiosidade ativada, vem a revelação. O segredo não é uma fofoca, mas sim um tema de saúde pública”, revela a Nervo.

“Somos naturalmente curiosos. Em vez de ignorar esse comportamento, decidimos utilizá-lo como porta de entrada para um assunto que continua a viver no silêncio. Se as pessoas param para ouvir um áudio que não lhes pertence, podem também parar para ouvir informação que lhes diz respeito, mesmo sem saberem”, afirma Miguel Pires, creative partner da Nervo.

A campanha vai desenvolver-se depois através de mini-histórias em áudio e vídeo inspiradas em situações reais. Alguns dos exemplos são uma amiga que deixa uma notícia inesperada antes de sair de um jantar, uma situação que escala num típico grupo de WhatsApp, um desabafo partilhado no caos do trânsito ou até um vídeo trocado entre namorados.

“Todas elas começam de forma descomprometida e convergem no tema da campanha — informação sobre HPV. A linguagem é próxima, mas a informação é validada e sustentada cientificamente, conduzindo o público para a plataforma hpv.pt, onde pode encontrar conteúdos claros sobre prevenção, vacinação e rastreio”, revela a Nervo.

A campanha vai ganhar ainda escala via parcerias com marcas bem estabelecidas no panorama digital nacional, que vão amplificar “O Segredo Mais Partilhado do Mundo” sem o revelar, com posts crípticos em redes sociais, “transformando-o num movimento coletivo que convida à ação consciente”.

“Esta campanha não expõe pessoas, expõe o silêncio. O nosso objetivo foi retirar o HPV do espaço do tabu e colocá-lo no espaço da normalidade informada. Quando quase toda a gente pode ser impactada, falar sobre o tema passa a ser incontornável“, conclui Tiago Tarracha, managing partner da Nervo.