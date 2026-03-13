Patrícia Paias é a nova sócia da MFA Legal & Tech

A MFA Legal & Tech anuncia a integração de Patrícia Paias na sua estrutura societária. A advogada, que integra a sociedade na qualidade de sócia, irá assumir a liderança da prática de Life Sciences e IP Litigation.

“Esta entrada enquadra-se na estratégia do escritório em afirmar a MFA Legal & Tech como um escritório de vanguarda em temas de Tecnologia, Inovação e Regulação setorial, onde conta, desde há um ano, com uma equipa altamente especializada e liderada pelo sócio Jorge Silva Martins”, segundo comunicado do escritório.

Para Samuel Fernandes de Almeida, managing partner da MFA Legal & Tech, a entrada de Patrícia Paias “projeta a nossa proposta de valor para um novo patamar de especialização”. E acrescenta: “antevemos que o mercado vá exigir um conhecimento profundo da intersecção entre tecnologia, ciência e inovação. Ao integrarmos a Patrícia na estrutura que desenhámos com o Jorge Silva Martins, desenvolvemos uma oferta ‘end-to-end’ em temas tecnológicos, pharma, regulação e até direito da concorrência, com uma abordagem única e diferenciadora no mercado, capaz de antecipar tendências e garantir segurança jurídica aos ativos, transações e litígios dos nossos clientes”. Samuel Fernandes de Almeida termina, sublinhando que “este é mais um passo rumo ao reconhecimento da MFA Legal & Tech como uma boutique de excelência jurídica, com uma forte matriz tecnológica, em áreas e setores de elevada complexidade e sofisticação”.

Com mais de 20 anos de experiência, Patrícia Paias ocupou cargos in-house em multinacionais farmacêuticas – como a de Lead IP Litigation Counsel na Sandoz International GmbH (Munique) e Director International IP na Gilead Sciences Inc. (Dublin) – e colaborou com o European Patent Office. Em Portugal, desenvolveu sempre a sua prática em sociedades de advogados de “topo”, como a VdA e a a DLA Piper, especializando-se em Patent e Regulatory Litigation, bem como em áreas de nicho como Supplementary Protection Certificates (SPCs), biossimilares e orphan drugs.

A advogada transita da Antas da Cunha Ecija. Jorge Silva Martins, Sócio da área de Tecnologia, Inovação e Regulatório, sublinha que esta união de valências numa única estrutura “permite oferecer uma assessoria 360º às indústrias do futuro”. De acordo com o advogado: “a integração da Patrícia permite-nos conjugar o rigor científico de ‘Life Sciences’ e o contencioso de patentes, com a já sólida ‘expertise’ digital e regulatória da firma, criando valor estratégico em ecossistemas onde a saúde, a biotecnologia e as soluções digitais são hoje indissociáveis”.