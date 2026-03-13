Portuguesa Spotlite vai monitorizar mais de cinco mil pontes no Brasil em consórcio de oito milhões

A Spotlite, empresa tecnológica portuguesa que monitoriza através de dados de satélites e inteligência artificial (IA) infraestruturas críticas de operadores de rede elétrica, rodoviárias, e ferroviárias, vai monitorizar mais de cinco mil pontes no Brasil no âmbito de um consórcio que venceu um contrato de oito milhões de euros com o governo brasileiro.

“A solução que criamos permite que todos os gestores de infraestruturas críticas possam monitorizar, em tempo real, alterações milimétricas das mesmas”, explica Ricardo Cabral, CEO e cofundador com Martino Correia da spacetech de Coimbra, citado em comunicado. “Apesar de já colaborarmos regularmente com diversas entidades em Portugal, na Europa e na América Latina, o serviço torna-se ainda mais relevante diante das frequentes ocorrências climáticas que têm impactado tanto a Europa quanto o Brasil”, refere ainda.

A empresa portuguesa integra um consórcio, onde participam a SISCON e a Única, que “prevê a monitorização por satélite de 5.300 pontes em todo o território brasileiro permitindo que mais de 100 engenheiros do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) tenham acesso a dados em tempo real sobre o estado destas infraestruturas, permitindo-lhes tomar decisões críticas e programar as devidas intervenções em situações normais ou em caso de condições climáticas adversas”, informa comunicado.

A plataforma monitoriza o risco e infraestruturas com base em dados de satélite e IA, transformando imagens e outros dados de observação da Terra em informação que permite “antecipar riscos como movimentos de terreno, intrusão de vegetação, deformações estruturais ou riscos de incêndio, reduzindo a necessidade de inspeções físicas e sensores no local e otimizando custos de manutenção através de manutenção preditiva e auditorias remotas”, detalha comunicado.

Em Portugal, a Spotlite já colabora com diferentes entidades públicas e privadas, tendo estado em fevereiro envolvida no “apoio à gestão das diferentes operações no terreno, através da sinalização dos vários sinistros ocorridos durante o comboio de tempestades que assolaram Portugal”.

Em dezembro, a empresa concluiu uma ronda seed de 3,5 milhões de euros, coliderada pela Indico Capital Partners e Explorer Investments, com a participação da Portugal Ventures e a EDP Ventures. Uma injeção de capital visando expandir a presença da empresa no mercado europeu, EUA e América do Sul.

O mercado global de soluções de “observação da Terra como serviço”, onde a empresa se posiciona, deverá atingir cerca de 20,1 mil milhões de euros até 2033.