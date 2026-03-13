Preço do cabaz alimentar atinge valor mais alto de sempre

O preço do cabaz alimentar seguido pela Deco atingiu esta semana os 254,12 euros, o valor mais elevado de sempre, de acordo com uma análise da Deco Proteste divulgada na quinta-feira. A subida ocorre numa altura marcada pelas tempestades que afetaram o país e pelo aumento do preço dos combustíveis.

Contas feitas, o cabaz com 63 produtos essenciais custa mais 12 euros em comparação com o mesmo período do ano passado. Em comparação com a semana anterior, registou-se um aumento de 2,36 euros.

“Embora os preços dos bens alimentares estejam em rota ascendente desde o início do ano, é possível que possam vir a subir ainda mais nos próximos meses. Este impacto do aumento de preços dos bens alimentares essenciais começa a fazer-se sentir nas cadeias de abastecimento”, refere a Deco Proteste.

Entre os produtos cujo preço mais aumentou percentualmente na última semana, entre 4 e 11 de março, destacam-se a atum posta em óleo vegetal (33% para 1,69 euros o quilo), as salsichas de Frankfurt (20% para 1,94 euros) e a massa espirais (12% para 1,35 euros). Comparando com o início do ano, a curgete aumentou 38%, a dourada 28% e a couve-coração 27%.

Face ao mesmo período do ano passado, as maiores subidas registam-se na curgete (45%), robalo (41%) e café torrado moído (33%).

A análise mostra ainda que, no início de 2022 — quando a organização de defesa do consumidor começou a acompanhar a evolução destes preços — era possível comprar exatamente os mesmos 63 produtos por menos 66,42 euros, uma diferença de 35,39%.

A Deco Proteste destaca que desde que iniciou esta análise, a 5 de janeiro de 2022, os maiores aumentos percentuais registaram-se na carne de novilho para cozer (121% para 12,85 euros/kg), a couve-coração (87% para 1,86 euros/kg) e os ovos (84% para 2,10 euros/kg).