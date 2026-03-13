PwC e luso-britânica Noxus unem-se para instalar agentes de IA nas empresas

A PwC Portugal estabeleceu uma parceria estratégica com a startup luso-britânica Noxus, especializada em software de gestão de fluxos de trabalho à base de inteligência artificial (IA), para aumentar a percentagem de empresas portuguesas que utilizam esta tecnologia para aumentar a eficiência operacional.

A proposta de valor assenta na criação de “trabalhadores-robôs” (AI co-workers) capazes de executar tarefas repetitivas e fluxos operacionais complexos de forma autónoma e auditável, de acordo com as regras internas e mecanismos de supervisão humana.

O acordo agrega as capacidades da plataforma digital da Noxus – de modelação de agentes e workflows com suporte de modelos de IA – com o conhecimento da PwC em estratégia, transformação digital, implementação tecnológica, governação de dados e gestão de risco.

A dupla de empresas considera “fundamental” que Portugal esteja, no mínimo, a par da média europeia de 20% das empresas com mais de dez trabalhadores a utilizarem IA até ao final de 2026. Atualmente, essa percentagem é de apenas 12%, conforme indica a consultora internacional.

“Assente em princípios de IA responsável, a sua plataforma permite-nos acelerar a criação de agentes e workflows inteligentes com recurso a capacidades no-code, mas mantendo a flexibilidade para o desenvolvimento de componentes avançadas para as necessidades específicas de cada empresa”, afirma Nuno Loureiro, partner da PwC da área de dados e IA, sobre o recém-membro do portefólio de parceiros.

Segundo o cofundador e CEO da Noxus, João Pedro Almeida, este acordo com a Big Four permite-lhes “levar a Noxus para contextos empresariais onde a exigência de controlo, auditabilidade e impacto operacional é elevada”. “Em conjunto, ajudamos as organizações a passar da experimentação em IA para ambiente produtivo em larga escala, com agentes e workflows que operam sob regras claras, supervisão humana e integração direta nos sistemas existentes”, garante o empreendedor português.

Como é que a parceria irá funcionar? O desempenho dos agentes em Noxus é acompanhado através de métricas definidas com o apoio de especialistas da PwC. Por exemplo, são definidos KPI (indicadores de performance) como horas libertadas, taxa de automação e níveis de precisão da triagem automática. A PwC garante que, ainda antes desta união, os seus clientes obtiveram poupanças temporais entre 70% e 90% em diversas atividades de suporte operacionais.

Portugal atravessa um paradoxo na adoção da IA generativa, pois enquanto os cidadãos já a utilizam no seu dia a dia, as empresas continuam com uma abordagem informal, reativa e insegura perante esta tecnologia. Em 2026, este desfasamento já não resulta de uma desconfiança sobre o potencial da tecnologia, mas sim de uma aversão ao risco. Nuno Loureiro Partner da PwC

Fundada em 2024 por João Pedro Almeida, Jorge Pessoa e Gonçalo Ferreira, com sede em Londres e presença também em Espanha, Alemanha e Estados Unidos, a Noxus tem trabalhado com as organizações em automação de processos administrativos e operacionais, incluindo faturação e gestão de reclamações e elogios, categorização automática de produtos, monitorização, entre outras funções.