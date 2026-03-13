Radioterapia de baixa dose alivia até 85% da dor articular e melhora a mobilidade dos doentes com doenças osteoarticulares

A radioterapia de baixa dose consolida-se no Hospital Universitário Geral da Catalunha como uma alternativa terapêutica para doentes com dor osteoarticular crónica, com melhorias clinicamente relevantes na dor e na mobilidade em 70% a 85% dos casos tratados, de acordo com dados da Unidade de Radioterapia de Baixa Dose (URBD).

Segundo informações do centro hospitalar, trata-se de um tratamento não invasivo, indolor e seguro, que utiliza radioterapia com fotões em doses muito baixas, equivalentes às recebidas durante uma tomografia computadorizada, e que é aplicado em patologias musculoesqueléticas agudas e crónicas. A unidade trabalha ainda em coordenação com especialistas em Traumatologia e Reumatologia, no âmbito de uma abordagem multidisciplinar centrada na recuperação da funcionalidade, na redução do uso de analgésicos e na melhoria da qualidade de vida dos doentes.

«A radioterapia de baixa dose é um tratamento indolor, eficaz e seguro, que tem demonstrado excelentes resultados na remissão da dor e na recuperação funcional em doentes com dor osteoarticular e tendinosa aguda e crónica», explicou o Dr. José Pardo, chefe do Serviço de Oncologia Radioterápica do Hospital Universitário Geral da Catalunha.

O tratamento é administrado em sessões curtas, geralmente duas ou três vezes por semana, e os seus benefícios começam a notar-se a partir da terceira ou quarta sessão, consolidando-se com o tempo. Nos casos de resposta parcial, pode considerar-se um segundo ciclo terapêutico ao fim de dois ou três meses.

Sete em cada dez pacientes atendidos na unidade são mulheres com mais de 50 anos com dor crónica de média e longa duração, que foram previamente avaliadas por especialistas e já experimentaram, sem sucesso, outros tratamentos conservadores. Entre as patologias mais frequentes contam-se a trocantiterite, a bursite subtrocantérica, a osteoartrite e a artrite nas mãos ou joelhos, a fascite plantar, a tendinite do tendão de Aquiles, a sacroileíte, a síndrome facetária lombar, o ombro doloroso ou a epicondilite.

«Noutros países europeus, a radioterapia de baixa dose é utilizada há mais de 50 anos no tratamento de patologias osteoarticulares e tendinosas, tanto agudas como crónicas. A evidência acumulada corrobora o seu papel como alternativa eficaz e segura para as pessoas que já experimentaram outras opções terapêuticas sem sucesso», acrescentou o Dr. Pardo.