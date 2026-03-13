Taxas do crédito da casa voltam a subir em todos os prazos

As taxas Euribor, que servem de base para o cálculo da prestação da casa, voltaram a subir nos principais prazos. Estas taxas estão a agravar-se desde o início do conflito no Irão perante os receios de que o banco central vai ter de subir os juros para conter pressões inflacionistas que podem surgir com a escalada dos preços do petróleo.

A taxa Euribor a seis meses subiu para 2,289%, mais 0,064 pontos do que na quinta-feira.

subiu para 2,289%, mais 0,064 pontos do que na quinta-feira. No prazo de 12 meses , a taxa Euribor avançou para 2,522%, mais 0,066 pontos do que na quinta-feira. Em 10 de março a Euribor a 12 meses foi fixada em 2,552%, um novo máximo desde janeiro de 2025.

, a taxa Euribor avançou para 2,522%, mais 0,066 pontos do que na quinta-feira. Em 10 de março a Euribor a 12 meses foi fixada em 2,552%, um novo máximo desde janeiro de 2025. No mesmo sentido, a Euribor a três meses subiu para 2,157%, mais 0,007 pontos do que na quinta-feira.

Como escreveu o ECO na passada quarta-feira, por conta da subida das Euribor desde o início do mês, a prestação da casa vai agravar-se nos contratos cujas condições vão ser revistas no próximo mês.

Em 05 de fevereiro, o BCE manteve as taxas diretoras, de novo, pela quinta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 18 e 19 de março em Frankfurt, Alemanha.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.