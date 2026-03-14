ECO Quiz. Diretora do FMI pediu para os governantes se prepararem para o pior?
Agora que termina mais uma semana, chegou a altura de testar o seu conhecimento. Está a par de tudo o que se passou?
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Faz hoje, dia 14 de março, quinze dias desde a ofensiva conjunta dos Estados Unidos e Israel contra o Irão e, desde então, tem aumentado a tensão na economia mundial como resultado desta ação, em particular com o impedimento do tráfego marítimo no estreito de Ormuz, perante as ameaças da Guarda Revolucionária iraniana. Para Kristalina Georgieva, diretora-geral do FMI, a sucessão de acontecimentos recentes – como a pandemia de covid-19, a guerra na Ucrânia ou a crise inflacionista – demonstra que o mundo enfrenta um ciclo contínuo de perturbações.
O ECO publica todas as semanas um quiz que desafia a sua atenção. Tem a certeza que está a par de tudo o que se passou durante a semana? Teste o seu conhecimento.
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