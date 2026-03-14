Os Óscares são já este domingo. Quanto custa um anúncio nos EUA?

A 98.ª edição dos Óscares será emitida em Portugal pela RTP1 e pelo Disney+. Há seis filmes financiados pela UE entre os nomeados.

Os Óscares regressam este domingo à televisão linear e ao streaming para premiar os melhores filmes do ano de 2025, de acordo com a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos.

Entre os filmes em competição, destaca-se “Sinners”, de Ryan Coogler, que alcançou um recorde de nomeações, com 16. O segundo mais nomeado nesta 98.ª edição dos prémios do cinema de Hollywood é “Batalha Atrás de Batalha”, de Paul Thomas Anderson, com 13.

Há também a presença de filmes financiados pela União Europeia entre os nomeados. São seis os filmes concorrentes aos Óscares que foram apoiados pelo programa Europa Criativa – MEDIA, nomeadamente “Valor Sentimental”, “ARCO”, “A Pequena Amélie”, “Sirat”, “Cutting Through Rocks” e ‘A Irmã Adotiva Feia”. Receberam mais de quatro milhões de euros de apoio, revela a Comissão Europeia, em comunicado.

“Valor sentimental”, de Joachim Trier, tem nove nomeações em oito categorias, incluindo Melhor Filme e Melhor Realizador. Na categoria Melhor Filme de Animação foram nomeados dois títulos apoiados pela UE — os filmes “ARCO” de Ugo Bienvenu e “A Pequena Amélie” de Maïlys Vallade e Liane-Cho Han.

Foram ainda nomeados “Sirat”, de Oliver Laxe, nas categorias Melhor Filme Internacional e Melhor Som, “Cutting Through Rocks”, de Mohammadreza Eyni e Sara Khaki, na categoria Melhor Longa-metragem Documental, e “A Irmã Adotiva Feia”, de Emilie Blichfeldt, na categoria Melhor Caracterização (maquilhagem e penteados).

A edição deste ano destaca-se também no mercado publicitário dos EUA. A Disney — que emite o evento até 2028 no mercado norte-americano — conseguiu duplicar o valor pedido pela publicidade, com um anúncio de 30 segundos a custar mais de 2 milhões de dólares.

Todo o inventário de publicidade foi vendido, com a empresa a conseguir adicionar 24 novos anunciantes, que se juntam a 18 que regressaram para a 98.ª edição. De acordo com o The Wrap, a Disney registou procura em todas as categorias publicitárias, com as receitas de streaming para os Óscares deste ano a subirem 76% em relação ao ano anterior — incluindo tanto o Disney+ como o Hulu –, enquanto a vertente social cresceu 46% face ao ano passado.

“Os Óscares são um dos principais especiais de eventos em direto e pilares da nossa programação em direto global, que é uma componente central tanto para a Walt Disney Company na vertente da programação como, quase mais importante ainda, um motor de negócio para os nossos clientes”, afirma John Campbell, vice-presidente sénior de soluções de entretenimento e streaming da Disney Advertising.

Em Portugal, poderá acompanhar o evento através do Disney+, pelo segundo ano consecutivo mas a RTP1 vai também transmitir em direto a cerimónia. A transmissão da cerimónia foi garantida durante quase duas décadas pela TVI, entre 1998 e 2014. A SIC começou a emitir os Óscares em 2015. Quatro anos depois, é vez da Fox e da Fox Movies — atuais Star Channel e Star Movies — que assumem a transmissão até 2020. Finalmente, desde 2021 que a RTP garante a emissão, tendo a Disney+ se juntado no ano passado.

O panorama vai alterar-se radicalmente em 2029, com o Youtube a assumir os direitos globais e exclusivos da transmissão da cerimónia.