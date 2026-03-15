Academia APS reforça oferta formativa com novos cursos e ciclos de formação para 2026
Shots de liderança para descobrir o "líder que há em si", novos cursos em formato e-learning, novos cursos presenciais e Ciclos de Formação, são aposta da Academia APS para 2026.
A Academia APS renovou e reforçou a sua oferta formativa, no “âmbito do processo de reflexão e reestruturação iniciado em 2024”, anunciou a instituição da Associação Portuguesa de Seguradores. Novas iniciativas “foram concebidas para responder às atuais necessidades de qualificação e atualização dos profissionais do setor segurador”, promovendo uma aprendizagem contínua e alinhada com os desafios emergentes da atividade.
Entre as novidades destacam-se os novos cursos em formato e-learning, desenvolvidos para permitir uma atualização de conhecimentos de forma flexível e remota, facilitando o acesso à formação por parte dos profissionais do setor.
A oferta formativa passou também a integrar novos cursos presenciais e Ciclos de Formação, que proporcionam uma abordagem integrada a temas emergentes com impacto na atividade seguradora. Estes ciclos contam com a participação de especialistas nacionais e internacionais e têm como objetivo promover a atualização de conhecimentos, acompanhar tendências relevantes para o negócio e reforçar a capacidade de adaptação do setor.
No âmbito do desenvolvimento de competências de gestão, a Academia APS disponibiliza ainda os “Shots de Liderança”, um conjunto de vídeos breves, objetivos e de elevado valor prático, concebidos para apoiar cargos de direção e chefia na tomada de decisão e no desenvolvimento de competências estratégicas.
O Plano de Formação 2026 apresenta-se com uma forma diferente de organizar os conteúdos formativos, reforçando temas ao longo do ano, em ciclos ou conferências, e antecipando tendências internacionais com impacto no setor.
Veja aqui todo o Plano de Formação 2026.
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