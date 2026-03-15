Mais de 90% dos cortes de estradas resolvidos. Sobram 34 vias cortadas

Dos 346 cortes de estrada provocados pelas sucessivas tempestades que afetaram o território português entre final de janeiro e o mês de fevereiro, já foi resposta a circulação em 312. Na ferrovia, falta reabrir a totalidade da linha do Oeste e Beira Baixa.

“A Infraestruturas de Portugal (IP) registou 346 cortes totais de via, restando apenas 34 desses casos por resolver, o que representa 90% de situações ultrapassadas, quando se completa um mês após os dias de maior impacto das tempestades”, informa o Ministério das Infraestruturas em comunicado.

Na ferrovia, falta recuperar a circulação na Linha do Oeste, a sul das Caldas da Rainha, e na Linha da Beira Baixa.

O ministério liderado por Miguel Pinto Luz informa que a circulação no troço a norte das caldas da Rainha e no percurso até Louriçal será reposta a partir de segunda-feira, dia 16. Também amanhã arranca o transbordo rodoviário para os troços que permanecem interrompidos.

Na Linha da Beira Baixa, falta repor a circulação no troço entre as estações de Mouriscas A e Rodão, “provocada pelo deslizamento de um talude de difícil intervenção pela proximidade da linha ao Rio Tejo nesta zona”. A CP começará a oferecer transbordo rodoviário alternativo a partir de segunda-feira.

O Governo assinala que “no conjunto das redes rodoviária e ferroviária nacionais foram registadas mais de 4.200 ocorrências. A IP chegou a atingir uma média de cerca de 200 intervenções diárias no terreno”. A empresa responsável pela gestão da infraestrutura rodoviária e ferroviária vai receber uma verba extraordinária de 400 milhões de euros, já aprovada em Conselho de Ministros.

O ministério salienta “a forte resposta do setor da construção, sem a qual não seria possível uma ação rápida e robusta”.