SABSEG renova seguros dos trabalhadores da saúde de Braga

A corretora Sabseg formalizou a renovação do protocolo de colaboração com a Comissão de Trabalhadores da Unidade Local de Saúde de Braga (CTULSB), para condições preferenciais de acesso a seguros a todos os profissionais representados pela comissão.

Abrangidos por este protocolo estão vários profissionais de saúde do distrito, dando assim continuidade a uma relação institucional previamente existente.

A cerimónia de assinatura contou com o Presidente do Conselho de Administração da seguradora, Miguel Machado, e com o Administrador Fernando Araújo, e foi acompanhada pelo Coordenador da CTULSB, Camilo Ferreira, e por Rui Reis, representante dos enfermeiros dos centros de saúde primários.

Em comunicado, a Sabseg afirmou querer reafirmar a sua “estratégia de proximidade com instituições e estruturas representativas de trabalhadores, contribuindo para o acesso a soluções de proteção adequadas a quem desempenha um papel fundamental no sistema de saúde“.

A corretora é especializada no aconselhamento e gestão do risco de pessoas e bens e, de acordo com a própria, faz a gestão de mais de 450 mil apólices, de mais de 250 mil clientes particulares e empresariais. Tem mais de 2.300 colaboradores diretos e parceiros de negócio, possui 48 escritórios e está presente em cinco países e três continentes.