Mediação

SABSEG renova seguros dos trabalhadores da saúde de Braga

  • ECO Seguros
  • 15 Março 2026

O acordo renovado pela corretora garante condições preferencias de acesso a seguros a profissionais de saúde do distrito.

A corretora Sabseg formalizou a renovação do protocolo de colaboração com a Comissão de Trabalhadores da Unidade Local de Saúde de Braga (CTULSB), para condições preferenciais de acesso a seguros a todos os profissionais representados pela comissão.

Fernando Araújo, Administrador, Miguel Machado, Presidente do Conselho da Administração da Sabseg, assinaram protocolo com Camilo Ferreira, Coordenador da Comissão de Trabalhadores do Hospital de Braga, e Rui Reis, representante dos enfermeiros dos centros de saúde primários.

Abrangidos por este protocolo estão vários profissionais de saúde do distrito, dando assim continuidade a uma relação institucional previamente existente.

A cerimónia de assinatura contou com o Presidente do Conselho de Administração da seguradora, Miguel Machado, e com o Administrador Fernando Araújo, e foi acompanhada pelo Coordenador da CTULSB, Camilo Ferreira, e por Rui Reis, representante dos enfermeiros dos centros de saúde primários.

Em comunicado, a Sabseg afirmou querer reafirmar a sua “estratégia de proximidade com instituições e estruturas representativas de trabalhadores, contribuindo para o acesso a soluções de proteção adequadas a quem desempenha um papel fundamental no sistema de saúde“.

A corretora é especializada no aconselhamento e gestão do risco de pessoas e bens e, de acordo com a própria, faz a gestão de mais de 450 mil apólices, de mais de 250 mil clientes particulares e empresariais. Tem mais de 2.300 colaboradores diretos e parceiros de negócio, possui 48 escritórios e está presente em cinco países e três continentes.

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