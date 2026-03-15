UEFA cancela Finalíssima prevista para 27 de março no Qatar

A UEFA anunciou hoje o cancelamento da Finalíssima, que iria colocar frente a frente a Espanha, campeã europeia, e a Argentina, vencedora da Copa América de 2024, devido ao conflito no Médio Oriente. “Após várias conversações entre a UEFA e as autoridades organizadoras no Qatar, concluiu-se que não existem condições para disputar a partida no país do Médio Oriente“, refere a UEFA, em comunicado.

O organismo europeu lamenta “profundamente que as circunstâncias e o momento atual tenham impedido as duas seleções de competir pelo troféu”, destacando “o historial do Qatar na organização de grandes eventos internacionais em infraestruturas de alto nível”.

A UEFA agradece “ao comité organizador e às autoridades do Qatar o trabalho desenvolvido na tentativa de acolher o encontro”, manifestando “esperança de que a paz regresse brevemente à região“.

No comunicado, organismo que tutela o futebol europeu explica que perante o risco de cancelamento procurou várias alternativas para manter a realização do jogo, que foram todas rejeitadas. “Uma das opções passava por disputar a partida no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na data inicialmente prevista, com divisão equitativa de adeptos entre as duas seleções”, indica a UEFA, adiantando que a proposta foi “recusada pela Associação do Futebol Argentino“.

Outra da hipótese colocada, e também declinada, foi a de “realizar a Finalíssima em dois jogos: o primeiro em Madrid, em 27 de março, e o segundo em Buenos Aires, durante uma janela internacional antes do Euro e da Copa América de 2028”.

A UEFA tentou ainda “garantir que a partida pudesse acontecer num estádio neutro na Europa, mantendo a data de 27 de março ou, em alternativa, 30 de março”, mas “mais uma vez, a proposta não foi aceite pela federação argentina”.

No comunicado, a UEFA refere que a “Argentina sugeriu disputar o encontro após o próximo Campeonato do Mundo, mas a falta de datas disponíveis na agenda da seleção espanhola inviabilizou essa possibilidade“, e acrescenta: “Por fim, a equipa sul-americana mostrou disponibilidade apenas para jogar em 31 de março, data que se revelou impossível“.

A Finalíssima de futebol, cuja primeira edição se disputou em 2022, em Londres, estava agendada para 27 de março, no Estádio Lusail, que foi palco da final do Mundial2022.

A guerra em curso no Médio Oriente foi desencadeada por uma ofensiva de grande escala lançada pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irão, que respondeu com ataques contra os países vizinhos.

O conflito já causou mais de dois mil mortos, maioritariamente iranianos, e centenas de milhares de deslocados, sobretudo no Líbano.