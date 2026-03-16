5 coisas que vão marcar o dia

Esta segunda é marcada pelo preço dos combustíveis, que voltam a aumentar. O Aeroporto Sá Carneiro comemora os 80 anos, num momento em que o Governo vai começar os trabalhos para estudar a sua expansão. Ainda em território nacional, termina o prazo limite para entrega de candidaturas aos órgãos externos do parlamento. A legislação laboral volta à cima da mesa das negociações entre os parceiros sociais. O Eurostat revela estatísticas sobre a energia e o comércio.

Preço dos combustíveis voltam a disparar

Os preços dos combustíveis vão voltar a disparar esta segunda-feira. Tanto o diesel, o combustível mais usado em Portugal, como a gasolina deverão subir dez cêntimos, de acordo com os dados do ACP. O Governo já avançou com uma resposta. O diesel vai ter um desconto de 1,4 cêntimos por litro e gasolina de 2,7 cêntimos. Segundo o Ministério das Finanças, a poupança real sentida pelos contribuintes será de 1,8 cêntimos no gasóleo e 3,3 cêntimos na gasolina.

Termina prazo para candidaturas ao Conselho de Estado, TC e provedor de Justiça

Esta segunda-feira termina o prazo limite para entrega de candidaturas no parlamento para a eleição do provedor de Justiça, cinco membros para o Conselho de Estado e três juízes do Tribunal Constitucional (TC). Este prazo foi adiado no dia 4 de março para este segunda-feira. As eleições decorrem a 1 de abril.

Lei laboral volta às negociações entre parceiros sociais

A ministra do Trabalho convocou a UGT e as quatro confederações empresariais para uma reunião esta segunda-feira para retomar as negociações sobre as alterações à lei laboral, após o apelo feito pelo Presidente da República. Uma delegação da CGTP vai deslocar-se ao ministério do Trabalho, mesmo sem a central sindical ter sido convocada.

Aeroporto Francisco Sá Carneiro comemora 80 anos

O primeiro-ministro Luís Montenegro e o ministro das Infraestruturas e da Habitação Miguel Pinto Luz vão marcar presença na cerimónia dos 80 anos do Aeroporto Francisco Sá Carneiro (Porto). Está prevista a inauguração oficial da pista, após as obras de reforço estrutural, e do novo centro operacional (Airport Operational Center). A cerimónia ocorre após, na sexta-feira, o Governo ter criado um grupo técnico para estudar a expansão do aeroporto e este ter sido o aeroporto que mais aumentou o número de passageiros em janeiro.

Energia e comércio com foco europeu

O Eurostat divulga esta segunda-feira dados sobre o setor da energia europeu em dezembro, assim como os registos comerciais e as falências durante o primeiro mês deste ano. Serão ainda revelados estatísticas sobre o comércio internacional da União Europeia em serviços de transporte durante o ano de 2024.