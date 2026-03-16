Aeroporto Francisco Sá Carneiro vai ganhar 14 novas portas de embarque

Para dar resposta o aumento do tráfego, a Vinci Concessions apresentou ao Governo um Plano Diretor de Aeroporto, que inclui a expansão do terminal e construção de novas portas de embarque no Francisco Sá Carneiro, no âmbito da criação de um grupo técnico para estudar a expansão da infraestrutura.

“A primeira fase incluirá a construção de uma nova área com 14 portas de embarque, incluindo quatro portas de embarque e um terminal de bagagem. Isso aumentará significativamente a capacidade operacional do aeroporto”, anunciou o presidente da Vinci Concessions, Nicolas Notebaert, durante a cerimónia que assinalou o 80º aniversário do aeroporto nortenho.

A primeira fase incluirá a construção de uma nova área com 14 portas de embarque, incluindo quatro portas de embarque e um terminal de bagagem. Isso aumentará significativamente a capacidade operacional do aeroporto. Nicolas Notebaert Presidente da Vinci Concessions

“É com grande satisfação que apoio e me comprometo com o início do desenvolvimento de um plano diretor do Aeroporto do Porto, em ligação com o Governo e as entidades locais”, disse Nicolas Notebaert, sublinhando ainda que “a atividade dos aeroportos portugueses representa atualmente 2,8% do PIB de Portugal e sustenta cerca de 140 mil postos de trabalho”.

Em estudo estão outros projetos como um novo terminal de carga, um novo hangar de manutenção a ser construído pela TAP e a ligação à futura linha ferroviária de alta velocidade.

“A nossa ambição é fazer deste um aeroporto de 30 milhões de passageiros. Este aeroporto atinge hoje o mesmo número de passageiros que o aeroporto de Lisboa tinha até o início da concessão com a Vinci. E é este o nível de ambição que temos com o Francisco Sá Carneiro”, destacou o ministro das Infraestruturas e Habitação.

Miguel Pinto Luz aproveitou a ocasião para assegurar o empenho do Executivo no Sá Carneiro e citou o “investimento de 20 milhões no novo hub de manutenção da TAP, quatro novos destinos e 18 slots novos de serviço internacional”.

“Temos aqui uma nova centralidade e dela não abdicaremos (…) É a nossa aposta e a nossa aposta vai materializar-se, já no final deste ano, com a passagem de 24 para 26 movimentos por hora, com a ajuda da NAV e de todos os operadores, para reforço ainda maior deste crescimento que queremos que seja sustentado, que seja ambicioso e que coloque o Porto e toda esta macrorregião no centro da política aeroportuária nacional”, afirmou Pinto Luz.

Com investimentos na pista e no terminal, o aeroporto Sá Carneiro foi recentemente alvo de um investimento de 50 milhões de euros. O projeto, que foi concluído em 19 meses e inaugurado o novembro do ano passado, incluiu a repavimentação completa da pista, modernização dos sistemas de drenagem, substituição da iluminação do aeródromo por tecnologia LED e instalação de um sistema de aterragem por instrumentos, permitindo operar em condições de baixa visibilidade.

“Investir neste aeroporto não é um risco, é a oportunidade. É a forma de sermos mais competitivos, mais atrativos e de criarmos mais riqueza e darmos expressão a essa riqueza”, sublinhou o primeiro-ministro, que também marcou presença na cerimónia e avisou que os candidatos à TAP têm de “aproveitar toda a capacidade aeroportuária” do país.

O Aeroporto da cidade do Porto foi inaugurado a 2 de dezembro de 1945 como Aeródromo de Pedras Rubra. Em 1990 foi batizado como Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

Em 2024, o Aeroporto Francisco Sá Carneiro foi distinguido como melhor aeroporto e foi reconhecido como o melhor da Europa em qualidade e serviço durante seis anos consecutivos, de 2018 a 2023, sublinhou Nicolas Notebaert, presidente da Vinci.

Com mais de 120 destinos diretos para a Europa, Américas e África, o aeroporto Sá Carneiro terminou o ano de 2025 com um recorde de 16,9 milhões de passageiros, um aumento de 6,3% face a 2024 que ficou acima da média nacional. Só no ano passado abriram 22 novas rotas e entraram sete novas companhias áreas.