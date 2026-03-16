As empresas entraram na nova era da IA: os agentes. Novo curso prepara profissionais portugueses

A adoção de Inteligência Artificial nas empresas está a entrar numa nova fase. Depois de um primeiro momento marcado pela experimentação com ferramentas generativas, cresce agora o interesse por automações e agentes inteligentes capazes de executar processos de forma autónoma.

É neste contexto que a Code for All_, empresa com mais de 10 anos de experiência em educação tecnológica, lançou uma nova edição do Curso Intensivo de Automação e Agentes com Inteligência Artificial. A formação decorre 100% online e em horário pós-laboral, e a próxima edição arranca a 13 de abril, após a última turma ter esgotado em apenas duas semanas.

Agentes são a nova geração de competências em IA

Segundo dados do World Economic Forum e da Capgemini (2025), mais de 80% das empresas planeiam integrar agentes de Inteligência Artificial nos próximos um a três anos.

Ao contrário das ferramentas de IA utilizadas apenas para gerar texto ou imagens, os agentes de IA conseguem executar processos completos, integrando diferentes ferramentas, sistemas e bases de dados.

Este novo cenário está a gerar uma procura crescente por profissionais capazes de desenhar automações e criar agentes inteligentes aplicados a contextos reais de negócio.

“Estamos a entrar numa fase em que a IA deixa de ser apenas uma ferramenta de apoio e passa a executar tarefas e processos completos dentro das empresas. Isso exige novos profissionais capazes de desenhar processos estratégicos, mas também de implementar essas soluções na prática”, afirma João Magalhães, CEO da Code for All Group.

“O objetivo da Code for All_ é preparar profissionais e empresas portuguesas para esta nova fase da Inteligência Artificial, formando perfis capazes de transformar potencial tecnológico em automação real dentro das organizações.”

Estas competências começam a ser particularmente relevantes para profissionais de áreas como operações, marketing, produto, consultoria, tecnologia e gestão, onde existe um elevado potencial de automação de tarefas e processos.

Code for All_ prepara profissionais para criarem automações e agentes com IA

O Curso Intensivo de Automação e Agentes com Inteligência Artificial é um programa de 45 horas ao longo de seis semanas, 100% online, com aulas ao vivo em horário pós-laboral e acompanhamento contínuo de formadores especializados.

O curso foi desenhado para profissionais sem background técnico, permitindo adquirir competências práticas para:

Identificar que processos têm potencial de automação

Criar automações com várias ferramentas integradas

Desenhar agentes autónomos de forma segura

Desenvolver projetos reais aplicados à sua função

Ao longo do programa, cada participante desenvolve um projeto aplicado ao seu próprio contexto, criando uma equipa de agentes capaz de resolver um problema concreto.

A próxima edição do curso arranca a 13 de abril e as inscrições encontram-se abertas e com 10% de desconto até dia 27 de Março. Os participantes podem ainda recorrer ao Cheque Formação + Digital, um apoio público que comparticipa até 750 euros em formação digital, disponível apenas até junho deste ano.

Com mais de 10 anos de experiência em educação tecnológica, a Code for All_ já formou mais de 2.000 profissionais e mais de 30 empresas em Inteligência Artificial, acompanhando a evolução das competências digitais exigidas pelo mercado de trabalho.

Sobre a Code for All_

A Code for All_ é uma empresa portuguesa premiada, distinguida com diversos reconhecimentos que valorizam a sua operação, como o Prémio Nacional de Inovação (2024), o certificado B Corp (com a maior pontuação de impacto social de uma empresa B Corp em Portugal), entre outros.

A Code for All__ integra o consórcio de empresas “Reskilling for Employment” (R4E) e trabalha com empresas como a SONAE e os CTT para identificar oportunidades de requalificação junto dos seus trabalhadores. Entrega os seus programas de formação a estes colaboradores, reforçando a relevância da sua abordagem na formação profissional e no tecido empresarial português.

Ao todo, da rede de alumni da Code for All__, já fazem parte mais de 2 mil alunos colocados em diversas empresas do tecido empresarial tecnológico em Portugal, contribuindo assim para o desenvolvimento do setor.