Autónoma Academy cria curso de especialização em seguros do ramo Vida

A Autónoma Academy, Escola de Pós-Graduações da Universidade Autónoma de Lisboa, criou, pela primeira vez, um Curso de Especialização em Seguros do ramo Vida. Com início a 26 de abril de 2026 e duração de três meses, irá decorrer às quartas-feiras entre as 18h30 e as 21h45.

O objetivo deste curso é “dar a conhecer os fundamentos regulatórios do ramo Vida”, explicam, “tanto a nível de produto como de governação, incluindo noções atuariais básicas, mas relevantes para compreender os produtos em causa”. Também compliance e conduta de mercado vão estar em foco, incluindo o branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo.

Com uma componente prática, para além das palestras teóricas vão também existir casos práticos e espaços de Q&A.

Devido à estrutura do curso, os interessados poderão escolher módulos individualizados ou frequentar a formação na íntegra.

O curso será lecionado por Henrique Nabais, atualmente jurista no Departamento de Supervisão Comportamental da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), e Maria João Benoliel, atuária supervisora na ASF desde 1990, que já participou em diversos grupos de trabalho junto da EIOPA e em iniciativas internacionais do FMI, GAFI, FSAP e Banco Central da Irlanda.

Para obter mais informações acerca deste curso, ou para se inscrever, carregue aqui.