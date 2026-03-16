“Batalha Atrás de Batalha” ganha Óscares de Melhor Filme e Melhor Realização

O realizador Paul Thomas Anderson conquistou o Óscar de Melhor Realização por "Batalha Atrás de Batalha”, que também venceu o Óscar de Melhor Filme.

O realizador Paul Thomas Anderson conquistou o Óscar de Melhor Realização por “Batalha Atrás de Batalha”, nos prémios da Academia de Hollywood, em Los Angeles. O cineasta norte-americano também levou para casa o Óscar de Melhor Filme pela película protagonizada por Leonardo DiCaprio.

O Óscar de Melhor Ator foi para Michael B. Jordan, por “Pecadores”, e o Óscar de Melhor Atriz para Jessie Buckley, pelo desempenho em “Hamnet”.

Para o Óscar de Melhor Realização estavam também nomeados Chloe Zhao, por “Hamnet”, Josh Safdie, por “Marty Supreme”, Joachim Trier, por “Sentimental Value”, e Ryan Coogler, por “Pecadores”.

Além de Jessie Buckley, eram candidatas ao Óscar de Melhor Atriz Rose Byrne, por “If I Had Legs I’d Kick You”, Kate Hudson, por “Song Sung Blue”, Renate Reinsve, por “Sentimental Value”, e Emma Stone, por “Bugonia”.

A escolha de Michael B. Jordan, que protagonizou “Pecadores”, sobrepôs-se aos outros nomeados: Leonardo DiCaprio, por “Batalha Atrás de Batalha”, Ethan Hawke, por “Blue Moon”, Timothee Chalamet, por “Marty Supreme”, e Wagner Moura, por “O Agente Secreto”, desempenho que já valeu ao ator brasileiro, entre outras distinções, o prémio de Melhor Ator no Festival de Cannes, e o Globo de Ouro, da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood.

Timothee Chalamet também esteve nomeado no ano passado para o Óscar de Melhor Ator, pela sua interpretação do jovem Bob Dylan em “A Complete Unknown”. O prémio foi então para Adrien Brody, pelo desempenho em “O Brutalista”.

Os vencedores dos Óscares, os prémios norte-americanos de cinema, foram conhecidos esta noite, numa edição em que os favoritos eram “Pecadores”, com o número recorde de 16 nomeações, e “Batalha atrás de Batalha”, com 13.

A cerimónia da 98.ª edição dos Óscares realizou-se esta noite no Dolby Theatre, em Los Angeles, com apresentação do humorista Connan O’Brian.

“Batalha Atrás de Batalha” ganha também Melhor Argumento Adaptado e Melhor Ator Secundário

Paul Thomas Anderson e Senn Penn ganharam os Óscares de Melhor Argumento Adaptado e de Melhor Ator Secundário, respetivamente, por “Batalha Atrás de Batalha”, na cerimónia dos prémios da Academia de Hollywood, a decorrer em Los Angeles.

“Batalha Atrás de Batalha”, que o realizador Paul Thomas Anderson adaptou do romance “Vineland”, de Thomas Pynchon, venceu sobre os nomeados “Bugonia”, “Frankenstein”, “Hamnet” e “Sonhos e Comboios”.

Sean Penn, ausente da cerimónia, foi o escolhido entre nomeados que incluiam Benicio Del Toro (“Batalha Atrás de Batalha”), Jacob Elordi (“Frankenstein”), Delroy Lindo (“Pecadores”) e Stellan Skarsgård (“Sentimental Value”).

“Pecadores”, o filme mais nomeado de sempre para os Óscares, com 16 indicações, obteve o primeiro prémio da noite, com Ryan Coogler a ser distinguido pelo Melhor Argumento Original, suplantando Robert Kaplow, por “Blue Moon”, Jafar Panahi, por “Foi Só Um Acidente”, Ronald Bronstein e Josh Safdie, por “Marty Supreme”, e Eskil Vogt e Joachim Trier, por “Sentimental Value”.

O Óscar de Melhor Design de Produção — ou Direção Artística — foi para Tamara Deverell e Shane Vieau, por “Frankenstein”, deixando para trás “Hamnet”, “Marty Supreme”, “Batalha Atrás de Batalha” e “Pecadores”.

“Avatar: Fogo e Cinzas” garantiu o Óscar de Melhores Efeitos Visuais a Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon e Daniel Barrett. Os outros nomeados eram “F1”, “Mundo Jurássico: o Renascimento”, “The Lost Bus” e “Pecadores”.

Durante a cerimónia, a Academia de Hollywood homenageou os profissionais de cinema que morreram durante o ano que passou, detendo-se em particular no realizador Rob Reiner, na atriz Diane Keaton e no ator, realizador e produtor Robert Redford.

O diretor de fotografia português Eduardo Serra, a atriz italiana Claudia Cardinale, o dramaturgo britânico de origem checa Tom Stoppard e o realizador húngaro Béla Tarr foram outros homenageados, numa longa lista que também incluía realizadores como Robert Benton, Frederick Wiseman e Marcel Ophuls, e os atores Robert Duvall, Val Kilmer, Catherine O’Hara e Terence Stamp, entre profissionais de diferentes áreas do cinema.