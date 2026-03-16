CA Seguros renova certificações de qualidade e continuidade do negócio
A CA Seguros concluiu com sucesso a auditoria externa da APCER, renovando as certificações. A entidade certificadora concluiu não existir “qualquer não conformidade”.
A CA Seguros passou por uma auditoria externa realizada pela Associação Portuguesa de Certificação (APCER). Esta auditoria avaliou os sistemas de gestão da Qualidade (ISO 9001) e da Continuidade do Negócio (ISO 22301) da seguradora.
Em comunicado, a CA Seguros partilhou que a auditoria foi concluída com sucesso, não tendo sido identificada “qualquer não conformidade”. O sistema de gestão e o desempenho do negócio foi avaliado, tendo sido reconhecido o envolvimento das equipas, a proximidade da gestão de topo aos processos críticos e a capacidade da CA Seguros de garantir a continuidade das operações diante de imprevistos.
“A capacidade de antecipar riscos é um fator crítico para a CA Seguros, sendo a aprendizagem e o aperfeiçoamento um dos pilares da seguradora. Os requisitos da certificação são instrumentos fundamentais para assegurar e melhorar a qualidade do serviço que prestamos diariamente”, refere a administração da CA Seguros.
De acordo com a seguradora, a CA Seguros é certificada pela ISO 9001 desde 2008 e pela ISO 22301 desde 2017.
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