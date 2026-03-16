Banca

Caixabank aprova dividendo de 428 milhões do BPI

Banco liderado por João Pedro Oliveira e Costa vai pagar ao seu acionista 428 milhões de euros ao seu acionista espanhol por conta dos lucros do ano passado.

O BPI anunciou esta segunda-feira que o seu acionista único, o CaixaBank, aprovou o dividendo de 428 milhões de euros por conta dos resultados do ano passado.

O banco liderado por João Pedro Oliveira e Costa registou lucros de 512 milhões de euros em 202, menos 13% em comparação com o ano anterior, devido à queda da margem financeira.

Na conferência de apresentação dos resultados, no início de fevereiro, o CEO do banco português revelou que o dividendo a pagar ao acionista espanhol iria corresponder a entrega de 100% dos resultados efetivos em Angola e Moçambique e a 75% do resultado líquido doméstico. Em Portugal o banco lucrou

Oliveira e Costa reforçou ainda que os rácios de capital nos 14% “estão bem”. “E não vejo necessidade de pagar menos”, disse o gestor aos jornalistas.

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Alberto Teixeira,

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