Ciência promove um novo modelo de saúde que intervém antes do aparecimento dos sintomas

O modelo de saúde global está a passar por uma mudança de paradigma. Face a uma medicina historicamente centrada no tratamento da doença após o seu aparecimento, cada vez mais investigadores e profissionais de saúde defendem a necessidade de antecipar e agir sobre os fatores que a desencadeiam.

Esta transição para a chamada medicina preventiva baseia-se em décadas de evidência científica. De facto, a Organização Mundial da Saúde estima que até 80% das doenças cardiovasculares e da diabetes tipo 2 poderiam ser prevenidas com intervenções precoces sobre fatores de risco e estilo de vida.

A prevenção, no entanto, já não se limita a exames periódicos ou a recomendações gerais. A investigação biomédica do grupo de investigação Resposta Celular ao Stress Oxidativo, no âmbito da colaboração científica entre cROS: UNIOVI-BIOW, centra-se em processos biológicos que se iniciam anos antes do aparecimento de uma doença, como a inflamação crónica de baixo grau, o stress oxidativo ou a perda de eficiência mitocondrial, mecanismos que hoje são considerados impulsionadores-chave do envelhecimento biológico e de inúmeras patologias.

Neste contexto, o descanso noturno desempenha um papel fundamental. Dormir mal de forma contínua está associado a um maior risco cardiovascular, alterações metabólicas, deterioração cognitiva e enfraquecimento do sistema imunitário. Não se trata apenas de dormir um número suficiente de horas, mas sim de alcançar um sono profundo e reparador, durante o qual o organismo ativa os seus processos naturais de reparação.

Através desta investigação, salienta-se que melhorar o ambiente em que dormimos «pode tornar-se uma estratégia preventiva relevante», uma vez que, durante a noite, o corpo realiza «funções essenciais como a regeneração celular, a regulação do sistema imunitário ou o equilíbrio metabólico».

Nesta linha, analisou-se como intervir sobre fatores ambientais durante o descanso que poderiam potenciar estes processos biológicos. Estes estudos pré-clínicos ligados a tecnologias como a Biow sugerem que otimizar o ambiente do quarto, especialmente no que diz respeito à respiração e à oxigenação celular, permite favorecer a renovação celular durante a noite sem exigir mudanças ativas no comportamento diário.

Atuar sobre variáveis como a qualidade do ar, a respiração ou a eficiência do sono poderia contribuir para reduzir a probabilidade de desenvolver doenças antes mesmo de surgirem os primeiros sintomas.