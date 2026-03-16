Compradoras de créditos e bancos lideram empresas que inundam tribunais

Os tribunais portugueses continuam a ocupar o tempo com um conjunto de empresas, que é praticamente sempre o mesmo, a processar clientes em busca de dinheiro que ficou por pagar, avança esta segunda-feira o Público (acesso condicionado). Nesse grupo, as empresas que compraram créditos aos bancos, muitos deles já anteriormente na Justiça, ocupam os lugares de liderança.

Segundo a lista anual publicada pelo portal Citius, a Hefesto, empresa que integra o grupo Arrow, lidera a tabela pelo segundo ano consecutivo, seguida do Banco Comercial Português (BCP) e da Intrum Portugal, outra empresa que funciona na cobrança de empréstimos bancários que ficaram por pagar — em 2024, era só a sétima empresa desta listagem, tendo subido ao terceiro lugar no ano passado. Entre as dez empresas que mais ações e processos de execução colocaram estão ainda a Scalabis, o ActivoBank, a Cofidis, a Credibom, a Unicre, a Águas do Norte e a Gold Energy.

Ao todo, foram 82 as empresas portuguesas que em 2025 colocaram mais de 200 ações, procedimentos ou execuções em Portugal, sendo-lhes, por isso, aplicada uma taxa de justiça agravada. O Ministério da Justiça considera que, apesar de não estar a reduzir o número de ações por elas colocadas, este é um “importante instrumento para desincentivar a litigância em massa e promover a diminuição da litigância, assegurando uma justiça acessível a todos os cidadãos e empresas”.