Comunicar o Pestana Hotel Group para 16 países, Dina Alves, na primeira pessoa

“É muito importante que do ponto de vista de tom, de promessa, de identidade da marca, exista uma marca única.” Com uma presença em 16 países espalhados por quatro continentes, o Pestana Hotel Group detém cinco submarcas comerciais diferentes — Collection Hotels, Hotels & Resorts, CR7 Lifestyle Hotels, Pestana Residences e Pousadas de Portugal. É sob esta identidade e promessa globais que Dina Alves assume o desafio de gerir e conciliar cinco vozes comerciais distintas.

“Quando olhamos para aquilo que é a presença geográfica, o objetivo é sempre manter a consistência destas marcas, mas também ter flexibilidade para ajustar a comunicação“, argumenta. “Não mudamos naturalmente a identidade ou o tom das marcas, mas podemos adaptar conteúdos, ativações e formatos“, exemplifica.

Essa flexibilização mostra-se em momentos como a abertura em janeiro de um hotel em Bruxelas. A vocação para a diplomacia e para a Europa, assim como a ligação com a banda desenhada — a cidade é berço do Tintim, Smurfs, Lucky Luke e Marsupilami –, serviram de inspiração. “Acabamos por refletir naquilo que foram também os materiais de comunicação do hotel“, revela. Nesse sentido, a aposta tem sido em “respeitar as guidelines da marca, mas também adaptando a comunicação ao contexto local”.

A par desta adaptação, a responsável admite que “existe um desafio natural de trazer aquilo que é uma marca portuguesa com um legado tão grande, com mais de 50 anos de história, de património, a estes novos mercados”. No entanto, tal não significa não inovar.

Se a adaptação global-local exige cuidado, a distinção entre as cinco marcas do grupo já ocorre de forma mais orgânica. “Elas acabam por ter tons de voz e valores distintos“, destaca. Como exemplo, “os hotéis Pestana CR7 têm uma combinação de lifestyle e alguma contemporaneidade e também uma experiência diferente para o cliente. São hotéis mais modernos”. “Depois olhamos para um Pestana Palace, por exemplo, um hotel Pestana Collection, em que efetivamente estamos a falar de um edifício emblemático com muita história. Geralmente são edifícios que foram recuperados”, contrapõe.

Dina Alves nota que a personalização é “uma tendência do consumidor de que se fala há muito tempo”. “É cada vez mais um caminho necessário, precisamente porque estamos a falar de um setor que é altamente competitivo”, constata.

Neste cenário, os dados ganham importância. Na hotelaria, os dados sobre os clientes permitem personalizar cada vez mais a experiência. Detalhes como a celebração de um aniversário, por exemplo, podem ser considerados na preparação da estadia. “A inteligência artificial também vai ajudar a segmentar melhor a informação e os dados sobretudo de uma maneira muito mais ágil e muito mais rápida”, acrescenta.

Dina Alves assume as rédeas do marketing e da comunicação do Pestana Hotel Group desde 2024, depois de seis meses como communications senior manager. A equipa é composta por 17 pessoas, estando dividida em quatro áreas — marketing, produto e gestão de marca, social media; design; comunicação interna e externa. A comunicação é trabalhada com a Lift, a criatividade com a Fuel e a revista interna com a Adagietto.

A sua experiência anterior não era no setor da hospitalidade, embora também tivesse as pessoas no centro. Era a saúde, onde esteve quase nove anos na CUF e desempenhou cargos como external communications manager e corporate communications manager.

“O meu perfil já é um perfil de rigor e de muita atenção ao detalhe, mas penso que a saúde me trouxe ainda mais a clara noção de que o rigor em comunicação é mesmo muito importante. A clareza na comunicação é um dever e, portanto, não é um floreado”, algo que tem procurado trazer para o setor da hospitalidade.

Nesta mudança de área, a diretora de marketing e comunicação salienta que o desafio principal não se prendeu propriamente com as particularidades da hospitalidade, mas sim com a adaptação a uma nova indústria. Para que uma transição seja bem-sucedida, defende que “deve haver sempre uma necessária imersão no negócio, porque ele é sempre diferente”.

Para Dina Alves, “entender de A a Z como é que funcionam todas as áreas de negócio” da operação hoteleira foi um passo “fundamental para conseguir prestar um melhor serviço e também poder colocar ao serviço desta organização as competências na área da comunicação e do marketing”.

Além disso, vinca a importância das equipas que trabalham diariamente nos hotéis. “Os colaboradores são os principais embaixadores da marca. São um dos principais pontos de contacto com a marca”, sendo por isso importante perceber como o front office recebe os clientes, mas também a importância do housekeeping na atenção ao detalhe.

No seu último ano na CUF, entre 2022 e 2023, integrou o departamento de “Change Management”, destinado a desenvolver e implementar estratégias de gestão da transformação dentro da organização, com impacto em todos os stakeholders internos. “Esse desafio de transformação exigia vertentes de marketing e comunicação muito fortes”, explica.

O objetivo era envolver os colaboradores no processo de transformação, sendo por isso necessário definir mensagens claras, canais adequados e formatos de comunicação eficazes.

Na sua opinião, nos últimos anos, a gestão da mudança tornou-se uma prioridade nas organizações. “Fazer com que essa informação chegue bem às pessoas e aos colaboradores é absolutamente fundamental para o alinhamento e para a cultura interna”, concretiza.

Recuando ao início da sua carreira, como communications consultant na Pure, recorda que esses primeiros sete anos de percurso profissional, onde trabalhou com marcas como a Unilever e a Ikea, acabaram por “construir uma base muito sólida” daquilo que depois veio a ser o desenvolvimento do seu percurso profissional.

A experiência inicial em agência trouxe-lhe a visão de que as várias disciplinas da comunicação e do marketing são essenciais na construção de marcas. O contacto com equipas multidisciplinares ajudou a consolidar essas bases, habituando-a a gerir vários projetos e a trabalhar sob pressão. Em 2014, quando saiu do mundo das agências, chegou a assumir 12 clientes.

Apaixonada desde cedo por várias áreas mais criativas, como música, mas também analíticas como a biologia e matemática, Dina Alves garante que essas paixões lhe deram uma “forte capacidade de adaptação e de aprendizagem“. “Quando tenho um novo desafio, tenho aqui uma certa agilidade. A minha curva de aprendizagem acaba por ser rápida, precisamente porque acabo por ter este perfil mais multifacetado“, reconhece.

Essa combinação de interesses ajuda-a no dia a dia profissional. “O marketing e comunicação têm um imediatismo muito grande. As coisas acontecem com uma rapidez incrível, temos que reagir rápido, mas depois também temos muito que antecipar, planear e são tudo coisas que gosto de A a Z”.

Nos seus tempos livres, prefere explorar mais a área criativa. Há dois anos que participa na Católica-Lisbon Big Band, projeto da Católica Lisbon School of Business & Economics que junta antigos e novos alunos numa banda. O desporto entra também na sua vida, de forma a dar “uma serenidade e uma tranquilidade que é importante para um dia a dia que é tão intenso e que é tão exigente”.

A tranquilidade é algo que também procurou ao mudar-se para a zona de Belas, no concelho de Sintra. “Foi uma decisão consciente de viver num sítio próximo da natureza, porque é algo que me inspira muito”, confidencia. “É um privilégio poder chegar a um contexto diferente e no fundo abstrair-me um pouco também do dia a dia e recarregar energias com esta proximidade, com o campo e com a natureza”, conclui.