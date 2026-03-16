Construtora espanhola abre escritório em Portugal
A Eigo Construcciones tem atualmente 19 projetos em curso entre Espanha e Portugal, num total de 490.000 metros quadrados, esperando atingir um volume de negócios de 220 milhões de euros em 2026.
A empresa de construção espanhola Eigo Construcciones abriu um escritório no Porto, avança o El Economista. O objetivo é expandir o seu negócio em Portugal, que se iniciou em 2023, com o foco no segmento da logística e dos centros de dados.
A empresa tem atualmente 19 projetos em curso, entre Espanha e Portugal, num total de 490.000 metros quadrados, esperando atingir um volume de negócios de 220 milhões de euros em 2026.
Com filiais em Madrid, Valência e Saragoça, a empresa, fundada em 2016, conta com 220 funcionários, mas a previsão é que este número venha a aumentar. A maior parte do negócio da construtora espanhola está ligada à logística, cerca de 80%.
Construtora espanhola abre escritório em Portugal
