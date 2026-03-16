Cuba abre investimento a cubanos no exterior em resposta à crise económica

Os cubanos que residem fora do país poderão investir na ilha, anunciou esta segunda-feira o ministro do Comércio Externo e do Investimento Estrangeiro, Oscar Perez-Oliva Fraga, numa entrevista à emissora norte-americana NBC.

“Cuba está disposta a manter uma relação comercial fluida com as empresas americanas”, bem como “com os cubanos residentes nos Estados Unidos e os seus descendentes”, declarou Perez-Oliva Fraga, que também é vice-primeiro-ministro. O ministro esclareceu que esses investidores poderão ter a sua própria empresa na ilha.

Este anúncio surge num momento em que Washington exerce pressão máxima sobre a ilha comunista, aplicando-lhe um bloqueio energético, além das sanções impostas no âmbito do embargo em vigor desde 1962. Estes investimentos vão “além da esfera comercial”, precisou o ministro.

O objetivo desta abertura, segundo o ministro, será, nomeadamente, relançar setores-chave da economia, como o turismo ou a mineração, bem como restaurar a rede elétrica obsoleta, que há vários anos sofre falhas recorrentes que provocam cortes de energia em massa.

Cuba, que atravessa a pior crise económica em mais de 30 anos, viu a situação agravar-se desde a captura do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, em janeiro, pelas forças americanas e com o fim do fornecimento de petróleo que Caracas enviava ao aliado. Donald Trump ameaça igualmente com represálias qualquer país que envie petróleo para a ilha das Caraíbas.

Esta situação obrigou o Governo cubano a tomar medidas de emergência, incluindo um racionamento na distribuição de gasolina que afeta gravemente todos os setores da economia. Donald Trump declarou no domingo que Cuba desejava celebrar um acordo com os Estados Unidos, dizendo ser “algo que vai acontecer em Cuba muito em breve”.