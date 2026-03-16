Erse. Preço eficiente do gasóleo supera 2 euros e gasolina aproxima-se

O preço eficiente do gasóleo simples em Portugal ultrapassa os dois euros por litro esta semana, enquanto o da gasolina simples 95 se aproxima desse valor, segundo a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

De acordo com o relatório semanal de supervisão dos preços de venda ao público, divulgado esta segunda-feira pelo regulador, de 16 a 22 de março o preço eficiente fixa-se em 2,044 euros por litro no gasóleo simples e em 1,929 euros na gasolina simples 95.

Os preços eficientes resultam da média das cotações internacionais da semana anterior, acrescida de custos logísticos, margens de retalho e impostos, sendo usados pelo regulador para avaliar se os preços praticados no mercado refletem a evolução dos custos. Antes de impostos, o preço eficiente situa-se em 0,938 euros por litro para a gasolina simples 95 e em 1,177 euros para o gasóleo simples.

Face à semana anterior, registou uma atualização de 4,3% na gasolina e de 4,6% no gasóleo, refletindo uma subida das cotações internacionais de 16,5% na gasolina e de 11,3% no gasóleo. Em comparação com a semana anterior, a média dos preços de venda ao público anunciados nos postos ficou 3,1 cêntimos por litro abaixo do preço eficiente no caso da gasolina e 7,1 cêntimos abaixo no gasóleo, indicando que ainda há margem para futuros aumentos.

Na semana em análise entra em vigor uma nova redução temporária do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos, anunciada na sexta-feira, que devolve parte da receita do IVA e representa uma poupança adicional de 4,997 cêntimos por litro no gasóleo e 2,699 cêntimos na gasolina.

Para comparação, de acordo com os dados mais recentes da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), os preços médios atuais nos postos situam-se em 1,834 euros por litro no gasóleo e 1,778 euros na gasolina 95. O custo dos combustíveis varia de acordo com cada posto de abastecimento, marca e a zona do país.

A tendência de subida nas duas últimas semanas acompanha a volatilidade internacional, intensificada pela tensão no Médio Oriente, incluindo o encerramento do estreito de Ormuz, por onde passam cerca de 20% da produção global de petróleo e quase 20% do gás natural liquefeito (GNL).