Euribor mantém-se a três meses e volta a subir a seis e a 12 meses

A taxa Euribor, que serve de indexante aos créditos à habitação, manteve-se esta segunda-feira no prazo a três meses e voltou a subir, pela terceira sessão consecutiva, a seis e a 12 meses em relação a sexta-feira.

A taxa E uribor a seis meses , que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, subiu esta segunda, ao ser fixada em 2,312%, mais 0,023 pontos do que na sexta-feira.

, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, subiu esta segunda, ao ser fixada em do que na sexta-feira. No prazo de 12 meses , a taxa Euribor também avançou, para 2,540% , mais 0,018 pontos do que na sexta-feira. Em 10 de março a Euribor a 12 meses foi fixada em 2,552%, um novo máximo desde janeiro de 2025.

, a taxa Euribor também avançou, para , mais 0,018 pontos do que na sexta-feira. Em 10 de março a Euribor a 12 meses foi fixada em 2,552%, um novo máximo desde janeiro de 2025. Já a Euribor a três meses manteve-se inalterada, ao ser fixada de novo em 2,157%, o mesmo valor de sexta-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a janeiro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,93% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,78% e 24,98%, respetivamente.

Esta semana, realiza-se a reunião de política monetária do BCE na quarta e na quinta-feira em Frankfurt, Alemanha.

No encontro de 5 de fevereiro, o BCE manteve as taxas diretoras, de novo, pela quinta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

Contudo, o conflito no Médio Oriente e a consequente escalada dos preços da energia determinaram uma reavaliação das expectativas para as próximas decisões de política monetária, com os investidores a já anteciparem duas subidas de juros este ano.

Também vários membros do BCE já vieram avisar que a autoridade monetária do euro não vai permitir que a inflação atinja os valores que tocou em 2022, após o início da guerra na Ucrânia, sinalizando que a entidade pode mexer nos juros antes do que era antecipado.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.