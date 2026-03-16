Governo polaco quer usar 44 mil milhões do SAFE apesar do veto presidencial

O Governo polaco mantém os planos de construir um sistema anti-drone usando o dinheiro do SAFE, apesar do veto presidencial ao financiamento de projetos de defesa nacionais via o programa de empréstimos europeu.

“A decisão do presidente não muda nada entre o governo polaco e a Comissão [Europeia]”, disse MagdalenaSobkowiak-Czarnecka. “A única coisa que mudou é que precisamos encontrar outra maneira de colocar esse dinheiro dentro do nosso sistema polaco”, referiu a responsável no governo polaco pelo SAFE, citada pelo Financial Times.

Para contornar o veto presidencial, o governo polaco está a trabalhar num plano para canalizar os fundos do SAFE — do qual é um dos principais beneficiados — para um fundo já existente do Exército polaco, o que não exigiria a aprovação de Nawrocki. Há ainda dúvidas, no entanto, sobre até que ponto os empréstimos do SAFE poderiam ser utilizados pelas forças policiais, admite Sobkowiak-Czarnecka.

O Governo planeava canalizar parte dos 44 mil milhões de euros previstos receber para equipar essas forças de segurança, bem como projetos de infraestrutura. Um total de 3,5 mil milhões seria para a criação de um sistema anti-drone, o San, a ser desenvolvido por um consórcio polaco e norueguês.