Hospitais da Quirónsalud integrados no Sermas detectaram 424 novos casos de doença renal crónica em 2025

A doença renal crónica consiste numa perda da função renal (taxa de filtração glomerular inferior a 60 ml/min/1,73 m²) ou na presença de lesão renal (albumina na urina, albuminúria superior a 30 mg/g) que dura mais de três meses e tem consequências negativas para a saúde, entre elas, a perda progressiva da função renal até chegar à insuficiência renal, que requer diálise ou transplante para manter a vida.

Uma intervenção atempada pode adiar a necessidade de diálise por quase três décadas, enquanto que, se for detetada tardiamente, as opções para travar a sua progressão são mais limitadas. No entanto, este processo avança de forma silenciosa, sem sintomas nas fases iniciais, e a sua prevalência aumenta com o passar dos anos. Por isso, saber se a função renal é inferior ao esperado para a idade permite identificar possíveis causas e reavaliar hábitos de vida saudáveis para prevenir a doença ou, caso se desenvolva, detetá-la o mais cedo possível; prioridades que tanto a Organização Mundial de Saúde como as Nações Unidas consideram fundamentais.

A albuminúria é um dos marcadores mais precoces de lesão renal e está claramente associada a um maior risco de progressão da doença renal, envelhecimento biológico acelerado e complicações cardiovasculares. A sua medição numa amostra de urina (albuminúria) é simples, facilmente integrável nos fluxos de trabalho laboratoriais e não invasiva. Embora seja recomendada em pessoas com fatores de risco, a sua avaliação não é realizada de forma sistemática na prática clínica, o que contribui para o subdiagnóstico da doença.

Neste contexto, e em conformidade com as diretrizes internacionais, os hospitais da Quirónsalud integrados na rede pública de Madrid (Sermas) — os hospitais universitários Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos (Móstoles), Infanta Elena (Valdemoro) e General de Villalba (Collado Villalba) — lançaram, em setembro de 2024, o programa PreveRenal, uma iniciativa inovadora baseada no rastreio da albuminúria (presença de albumina na urina) que facilita o diagnóstico precoce desta patologia numa fase em que os parâmetros habituais da função renal ainda são normais, mas os rins já estão a perder a capacidade de produzir a proteína antienvelhecimento Klotho, ativando assim o processo de envelhecimento biológico acelerado da doença, e previne a necessidade de diálise.

Segundo a Dra. Lucía Cordero, especialista do Serviço de Nefrologia da Fundação Jiménez Díaz e coordenadora do PreveRenal, 23 660 pessoas participaram neste programa em 2025, cujos resultados permitiram identificar 424 casos de doença renal crónica anteriormente não diagnosticada — o que representa 1,8% dos doentes —, e incluir os afetados na iniciativa para acompanhamento e evitar futuras diálises ou transplantes.

Concretamente, na Fundação Jiménez Díaz foram realizados no ano passado mais de 11 000 análises no âmbito deste programa, o que permitiu detetar 165 casos; enquanto nos hospitais Rey Juan Carlos, Infanta Elena e General de Villalba foram realizadas 3.518, 4.570 e 4.566 análises, respetivamente, facilitando a identificação de 45, 122 e 92 diagnósticos de doença renal crónica.

DIAGNÓSTICO PRECOCE

O PreveRenal convida a população com idades compreendidas entre os 50 e os 70 anos a entregar uma amostra simples de urina no laboratório, explica a nefrologista. Em função do resultado do rácio albumina/creatinina, o processo é organizado: se for negativo (<30 mg/g), é informado que está normal e o processo termina; com um resultado intermédio (30-300 mg/g), solicita-se a repetição do exame e, se for confirmado, o caso é analisado pelo Serviço de Nefrologia de forma telemática; no caso de ser positivo (>300 mg/g), o participante recebe uma primeira consulta presencial no referido serviço para confirmar o diagnóstico, estratificar o risco e iniciar o acompanhamento e o tratamento.

Paralelamente, o programa prevê a implementação de um sistema automático de medição da albuminúria em todas as análises de urina que chegam ao laboratório. Nas mais de 160 000 amostras recebidas da Atenção Primária, foram encontrados cerca de 1 por cento de valores positivos.

«A identificação precoce da doença renal crónica nestes participantes permite iniciar um acompanhamento e tratamento personalizados em fases em que ainda é possível retardar a progressão, reduzir complicações e melhorar o prognóstico», sublinhou a Dra. Cordero.

Assim, o «PreveRenal consolida estes quatro hospitais como referências na prevenção renal, ao incorporar um circuito de cuidados ágil, escalável e centrado no doente; um programa que não só deteta patologias ocultas, como antecipa oportunidades de intervenção, otimiza o acompanhamento especializado e reforça um objetivo fundamental da saúde pública: que a doença renal deixe de ser «silenciosa» para se tornar detetável e tratável a tempo», conclui.