Iati com medidas de apoio a viajantes devido a conflito no médio oriente
A companhia de seguros ativou medidas extraordinárias, incluindo extensão de coberturas e maior flexibilidade na alteração de viagens.
A escalada de tensão no Médio Oriente está a deixar milhares de viajantes europeus em situação de incerteza, com voos cancelados e o espaço aéreo condicionado em várias rotas. Assim, a IATI, mediadora espanhola que opera em Portugal em parceria com a ARAG Seguros, anunciou em comunicado um protocolo de medidas extraordinárias de forma a proteger os clientes apanhados pelo conflito nessa região – tanto os que estão retidos no terreno, como os que têm viagens marcadas para breve.
Por um lado, a seguradora decidiu estender a cobertura de assistência médica por mais 120 horas após o fim da apólice original, cerca de cinco dias, em caso de prolongamento inesperado da estadia. Por outro lado, para os viajantes com partidas próximas, a empresa oferece a possibilidade de alterar datas do seguro ou trocar o destino da viagem.
A IATI estaca ainda o produto IATI Mochileiro, que inclui uma cláusula de extensão obrigatória de viagem que contempla, entre outras, situações de guerra, terrorismo e intervenção de autoridades como motivos válidos para cobrir despesas adicionais de alojamento e subsistência – até um teto máximo de 500 euros.
A IATI liderada por Alfonso Calzado, vendeu cerca de 50 mil apólices em Portugal em 2025. A mediadora opera atualmente em seis países e comercializa seguros para todo o mundo, tendo começado a operar em Portugal em 2018.
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