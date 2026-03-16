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Introdução aos juros compostos: Definição e comparação com os juros simples

  • ECO Seguros
  • 9:00

Hoje vamos falar sobre o que são os juros compostos e qual a diferença entre estes e os juros simples.

Juros compostos não são mais que “juros sobre juros” onde os sucessivos retornos que vamos obtendo incidem tanto sobre o investimento inicial como sobre os juros obtidos até à data.

Imagine que hoje investimos 1000€ a uma taxa média anual de 7%. Daqui a um ano, teremos exatamente os 1000€ de capital inicial, mais os 7% que ganhámos sobre os 1000€, que equivalem a 70€. Ou seja, ao fim de um ano, temos 1070€.

No segundo ano acontece exatamente o mesmo processo, mas com uma pequena diferença: Desta vez já não estamos a investir apenas 1000€, mas sim os 1070€. Dessa forma, no segundo ano ganhámos 7% sobre os 1070€, que equivale aos 1070€ mais 75€, totalizando 1145€.

No terceiro ano, investimos os 1145€ e acabamos esse ano com 1225€ na conta.

Ao capitalizarmos os juros, ou seja, reinvestindo-os, iremos então ganhar “juros sobre juros”. A isto chamamos juros compostos.

Mas, e os juros simples? Nesses casos, a única diferença é que não investimos os juros. Ou seja, em vez de investirmos 1070€ no segundo ano, apenas investimos os 1000€, e no terceiro ano apenas 1000€ também.

Finanças para Todos é um programa de literacia financeira desenvolvido pela Nova School of Business & Economics (Nova SBE) em parceria com a Fidelidade, com o objetivo de aumentar a literacia financeira em Portugal através de formações gratuitas para adultos. Para acompanhar em primeira mão os conteúdos desta parceria, e outros artigos sobre seguros, finanças pessoais e economia, subscreva a newsletter do ECOseguros.

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