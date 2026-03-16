Fidelidade vai distribuir 100 milhões de euros de dividendos

A Fidelidade vai apresentar, na próxima assembleia geral de acionistas a realizar em 31 de março, o valor de 143,9 milhões de euros de lucro líquido para o seu exercício de 2025, revela a convocatória agora publicada. Este resultado compara com 12 milhões registados no ano passado, na operação portuguesa.

Este valor de resultado líquido significa 22% do total dos lucros do setor segurador, segundo a ASF divulgou, que totalizaram 654 milhões para todas as companhias agregadas.

Numa altura em que existem estudos avançados de entrada em bolsa desta holding do grupo Fidelidade, os atuais acionistas Fosun, que detém 85% e Caixa Geral de Depósitos que controla 15%, irão receber cerca de 100 milhões de euros de remuneração, 60 milhões devidos a dividendos de 2025 e cerca de 40 milhões provenientes de reservas livres.

No ano passado grupo Fidelidade apresentou lucros de 173,5 milhões de euros e ofereceu dividendos de 85,7 milhões aos mesmos acionistas que, no entanto, tinham recebido 400 milhões de euros de dividendos relativos ao ano de 2023.

Ainda sem se conhecerem detalhes específicos do ano económico, já são conhecidos os prémios emitidos em Portugal pelo grupo e que atingiram 4,7 mil milhões de euros, mais 4,9% que um ano antes e representando, enquanto grupo, 28,8% de quota de mercado nacional.

As operações internacionais que também consolidam contas na portuguesa Fidelidade, já significavam 30% do negócio da seguradora em 2024, nela se incluem essencialmente sucursais na Europa e participadas na América do sul.

A Luz Saúde, que a Fidelidade detinha a 100%, apenas foi formalmente vendida a 40% ao Grupo Macquarie em janeiro de 2026.

Nota: Por lapso, inicialmente referimos que os resultados de 2025 se referiam a todo o grupo Fidelidade, quando se tratam apenas dos resultados da empresa portuguesa Fidelidade – Companhia de Seguros SA.