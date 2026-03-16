Lusa lança imagem para assinalar os 40 anos

A nova identidade é assinada pelo Estúdio Criativo Tipo--Grafia, o autor da fundação conceptual que sustenta a celebração do 40.º aniversário.

“40 Anos Lusa – a fazer da notícia História”, é a assinatura com a qual a Lusa vai assinalar os 40 anos, que se assinalam em 2026.

“Os 40 anos da Lusa são uma oportunidade para olhar para o caminho feito e, sobretudo, para reafirmar o que não mudou: o compromisso com informação de confiança, rigorosa, isenta e com a prestação de um serviço público de excelência. A identidade comemorativa que hoje apresentamos dá unidade a essa celebração e acompanha um ano de iniciativas que colocam a Lusa, com transparência, no centro da conversa sobre o papel do jornalismo numa democracia”, diz citado em comunicado Joaquim Carreira, presidente do Conselho de Administração da agência de notícias.

A nova identidade foi concebida para respeitar o legado da agência e ao mesmo tempo projetá-la para o futuro, prossegue o comunicado.

A nova identidade é assinada pelo Estúdio Criativo Tipo–Grafia, o autor da fundação conceptual que sustenta a celebração do 40.º aniversário. “Este projeto consolida a visão estratégica e a linguagem visual e narrativa que irão permear todas as dimensões da comunicação celebrativa da marca ao longo do ano“.

No âmbito dos 40 anos, e de acordo com o Portal Base, a agência entregou uma campanha de publicidade à “O Meu Escritório é Lá fora“, projeto de Carlos Bernardo, CEO do estúdio, no valor de 6,260 euros.

Foi ainda entregue à Digital Marketing Power a exposição para uma campanha comemorativa dos 40 anos da agência. Neste caso, o valor ronda os 19 mil euros.