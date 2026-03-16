Mais de metade dos acionistas da Ercros aceitaram vender à Bondalti. OPA foi um sucesso

A Oferta Pública de Aquisição (OPA) lançada pela Bondalti à totalidade das ações da Ercros teve um nível de aceitação superior a 50% dos direitos de votos efetivos da empresa espanhola, avança a empresa em comunicado. Estes resultados ainda têm um caráter preliminar, mas revelam que a operação foi um sucesso.

“No que respeita à oferta pública voluntária de aquisição, realizada pelo Oferente para a totalidade das ações da Ercros, autorizada pela Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV) de Espanha, a 10 de fevereiro de 2026, o Oferente [Bondalti] informa que, após o termo do período de aceitação, de acordo com a informação preliminar prestada pelo Banco Santander, na qualidade de banco agente da Oferta, o nível de aceitação da Oferta ultrapassou os 50% dos direitos de voto efetivos da Ercros”, lê-se no comunicado enviado à CNMV.

Estes resultados têm ainda caráter preliminar. O resultado definitivo e oficial será aquele que a CNMV publicar dentro do prazo previsto, acrescenta a empresa portuguesa.

Este resultado já era antecipado tendo em conta que o maior acionista individual da Ercros e um dos primeiros a criticar o valor oferecido pela Bondalti na OPA lançada sobre a gigante espanhola disse na sexta-feira que ia aceitar os 3,505 euros oferecidos pela empresa portuguesa. O advogado Víctor Manuel Rodríguez Martín, que controla 6,28% do capital da química catalã, juntou-se assim ao fundo francês Oddo, na aceitação da OPA.

Para que a OPA fosse um sucesso bastava que 50% mais um dos direitos de votos efetivos aceitasse vender. Com 72% das ações distribuídas por pequenos investidores, são estes que vão ditar o desfecho final da oferta, lançada em março de 2024, tem um valor total que ronda os 329 milhões de euros.

Recorde-se que em fevereiro, o conselho de administração da empresa química catalã Ercros emitiu um parecer “desfavorável” à OPA lançada pela Bondalti com os três membros acionistas da empresa a declararam a sua intenção unânime de não vender as suas ações. No entanto, a posição do conselho não foi unânime, uma vez que a Lourdes Vega considerou “razoável” a contrapartida oferecida, afirmando que a OPA seria “uma alternativa válida para os acionistas”.

Um dia depois, a Bondalti avaliou positivamente vários aspetos do relatório do Conselho de Administração da Ercros sobre a OPA, mas considerou existirem inconsistências nas argumentações e “graves omissões, induções em erro e inexatidões relativamente ao próprio relatório emitido pelo Conselho de Administração da empresa”.

(Notícia atualizada com mais informação)