Maria Luís Albuquerque cria rede de literacia financeira com embaixadores nacionais

A comissária europeia dos Serviços Financeiros e União de Poupança e Investimento, Maria Luís Albuquerque, promove esta segunda-feira a primeira reunião com a rede por si criada com embaixadores nacionais para promover literacia financeira na União Europeia (UE).

“Hoje, a comissária para os Serviços Financeiros e a União de Poupança e Investimentos, Maria Luís Albuquerque, vai convocar a primeira reunião virtual de embaixadores nacionais da literacia financeira. Nomeados pelos Estados-membros, os embaixadores terão um papel fundamental no reforço e promoção das iniciativas de literacia financeira tanto a nível nacional como da UE, envolvendo-se com cidadãos e comunidades através de diversos canais, incluindo media e participação em eventos públicos”, anuncia a instituição em comunicado.

Cabe também a estes especialistas “orientar os cidadãos para programas, recursos e interlocutores confiáveis de literacia financeira, através de envolvimento público”, acrescenta.

Portugal está representado nesta rede de especialistas pela administradora do Banco de Portugal (BdP) Francisca Guedes de Oliveira.

“O reforço da literacia financeira é uma prioridade central do mandato desta Comissão Europeia. Níveis mais elevados de literacia financeira podem capacitar os cidadãos a gerir melhor as suas finanças pessoais, ajudá-los a orçamentar de forma eficaz, detetar fraudes, evitar o sobre-endividamento, poupar de forma mais eficiente e tomar decisões de investimento informadas”, adianta a Comissão Europeia.

A reunião marca o arranque da implementação da Estratégia de Literacia Financeira da Comissão, adotada a 30 de setembro de 2025. Ao abrigo desta estratégia, o Executivo comunitário comprometeu-se a lançar uma campanha de sensibilização em toda a UE sobre literacia financeira, para complementar e amplificar os esforços nacionais, prevendo a criação desta rede de embaixadores nacionais da literacia financeira.