Mário Ferreira compra estaleiros navais de Aveiro à Martifer por 3,7 milhões

A Martifer anunciou esta segunda-feira a alienação da Navalria, que tem como atividade principal a construção, reparação e manutenção de embarcações de pequena e média dimensão no estaleiro naval localizado no Porto de Aveiro.

O comprador é Mário Ferreira, confirmou ao ECO o empresário nortenho, adiantando que tem um projeto de investimento para aumentar a capacidade de produção dos estaleiros aveirenses, tanto para o seu grupo como também para outros operadores navais.

O dono da Douro Azul já assumira estar interessado em participar numa solução para recuperar os estaleiros navais da Mitrena, em Setúbal, e capacitá-los para a construção de navios fluviais, oceânicos e de uso militar. Concessionados à Lisnave até 31 de julho de 2027, atualmente só têm licença válida para fazer reparações.

Já no início deste ano, Mário Ferreira tinha recorrido às redes sociais para desabafar sobre a falta de espaço disponível para construir embarcações em Viana do Castelo, mostrando imagens de um novo navio para o Douro que teve de construir nos estaleiros de Kladovo, na Sérvia. “Portugal precisa de rapidamente repensar a indústria da construção naval e não perder as muitas muitas oportunidades, nacionais e internacionais”, escreveu.

Segundo um comunicado enviado pela Martifer à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), “o preço total da operação ascende a 3,7 milhões de euros, correspondente à alienação de 100% das ações representativas do capital social da sociedade, bem como das respetivas prestações acessórias”.

Na mesma nota, em que optou por não identificar o novo dono dos estaleiros da Navalria, que tinha comprado em 2008 por 4,6 milhões de euros, o grupo de Oliveira de Frades sublinhou que esta operação “tem um impacto positivo, embora residual, nos resultados consolidados”.

Com infraestruturas que permitem efetuar trabalhos de construção e reparação naval de navios até 100 metros, a Navalria integrava até agora a Martifer Metallic Constructions, sub-holding que incorpora também a subconcessão dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo através da West Sea.

Recorde-se que a Visabeira lançou uma oferta pública de aquisição sobre a Martifer, na sequência de um acordo tripartido com a holding dos irmãos Carlos e Jorge Martins (I’M SGPS) e a Mota-Engil, para permitir a entrada do novo acionista.

A entrada da Visabeira no capital da Martifer criou um novo bloco de controlo que domina, em conjunto, cerca de 87,4% dos direitos de voto da empresa. A OPA, que será lançada pela Visabeira em nome dos três acionistas, oferece uma contrapartida de 2,057 euros por ação.

Da pesca do bacalhau à reciclagem de navios

Fundada em 1978 para responder às necessidades de reparação e manutenção dos navios pesqueiros da região de Aveiro, nomeadamente da pesca do bacalhau, na década seguinte, aproveitando a expansão da indústria que levou os armadores a investirem na renovação de frotas associou-se aos estaleiros de São Jacinto para aumentar a capacidade de construção de embarcações em aço.

Até que nos anos 1990, o desinvestimento sucessivo na área do mar e das pescas refletiu-se na construção fez com que passasse nessa altura a dedicar-se apenas à manutenção e reparação. Mais recentemente retomou a operação de reciclagem de navios nestes estaleiros que ocupam uma área concessionada pelo Porto de Aveiro.