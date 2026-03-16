MBA online da Porto Business School já é o sexto melhor do mundo

A Porto Business School está entre as melhores escolas do mundo, no que diz respeito à educação executiva online. De acordo com a edição deste ano do ranking do Financial Times, o Global Online MBA desta escola é o sexto melhor programa deste género a nível mundial tendo subido duas posições na tabela. Não há mais portugueses o ranking.

“O Global Online MBA da Porto Business School subiu duas posições para o sexto lugar mundial no ‘Financial Times online MBA ranking 2026′, reforçando a sua posição entre as principais escolas de negócios do mundo no ensino online“, sublinha a escola, numa nota enviada às redações.

Entre os vários critérios observados pelo jornal britânico que preparara, todos os anos, este ranking, este programa da PBS destaca-se na relação entre a qualidade e o preço (value for money) e na satisfação global dos alunos (overall satisfaction), tendo alcançado a primeira posição em ambos as dimensões.

“A jornada profissional dos alumni continua a destacar-se, com os alunos a reportarem um aumento médio salarial de 28% três anos após a graduação. Estes resultados são ainda reforçados pelo desempenho da escola na dimensão online interaction (segundo lugar mundial), que garante um ambiente de aprendizagem altamente colaborativo e conectado”, salienta também a Porto Business School.

Outro ponto em destaque é a diversidade: este programa português apresenta a maior percentagem de alunos do género feminino no ranking e a Porto Business School é a única instituição a alcançar um rácio de 50/50 entre docentes homens e mulheres.

"O nosso Global Online MBA é uma experiência de aprendizagem verdadeiramente global e AI-first, concebida para preparar líderes capazes de navegar a complexidade, impulsionar a transformação e gerar impacto duradouro em diferentes indústrias e mercados.” José Esteves Dean da PBS

“Este reconhecimento reforça a ambição da Porto Business School de redefinir a educação executiva para a era da inteligência artificial”, afirma José Esteves, dean da Porto Business School, em reação a estes resultados.

“O nosso Global Online MBA é uma experiência de aprendizagem verdadeiramente global e AI-first, concebida para preparar líderes capazes de navegar a complexidade, impulsionar a transformação e gerar impacto duradouro em diferentes indústrias e mercados”, afirma.

A Porto Business School lançou, em 2020, o Global Online MBA, tornando-se a primeira escola de negócios portuguesa a oferecer um programa de MBA 100% online.

O ranking do Financial Times destacou, no último ano, as 15 escolas com os melhores MBA online, das 22 que se candidataram. O “ouro” coube à espanhola IE Business School, a “prata” à britânica Imperial Business School e o “cobre” à também britânica Warwick Business School.