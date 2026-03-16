Meta fecha acordo com jornais para ter notícias no Meta AI

A colaboração abrange os meios de comunicação e grupos de media como a Prisa, News Corp, Le Figaro e Süddeutsche Zeitung.

A Meta anunciou uma parceria com vários meios de comunicação internacionais, entre os quais o grupo espanhol Prisa, para incluir notícias e conteúdos no assistente de Inteligência Artificial (IA) Meta AI na Europa.

A empresa, detentora do Facebook, Instagram e WhastApp, pretende ampliar a gama de conteúdos nas aplicações e dispositivos que incluem o Meta AI com notícias, reportagens e entretenimento.

“O objetivo a longo prazo é oferecer opções para todos os públicos, incorporando continuamente novas fontes de conteúdo e temas”, explicou a empresa num comunicado publicado no site.

A colaboração abrange os meios de comunicação e grupos de media como a Prisa, News Corp, Le Figaro e Süddeutsche Zeitung.

No entanto, a Meta assegurou que mais meios de comunicação juntar-se-ão e que “irão explorar novas funcionalidades para melhorar a experiência dos utilizadores“.

Com esta aliança, a Meta pretende ampliar a variedade de conteúdos que oferece aos utilizadores, ao mesmo tempo que os meios de comunicação obtêm uma nova via para aumentar o tráfego das notícias publicadas.

“Os acontecimentos em tempo real podem representar um desafio para os atuais sistemas de IA, mas ao integrar mais notícias e diferentes fontes, o objetivo é melhorar a capacidade da Meta AI de oferecer conteúdos e informações atualizadas e relevantes, com uma ampla variedade de pontos de vista e tipos de conteúdo“, comunicou a empresa.

Desta forma, quando os utilizadores pesquisarem notícias na Meta AI, o assistente irá oferecer-lhes informações e ‘links’ provenientes dos meios de comunicação associados, com base na atualidade e relevância, além de se adaptar aos interesses de cada utilizador.

Em dezembro, a tecnológica já tinha anunciado colaborações com vários meios de comunicação, como a CNN, a Fox News e o Le Monde, USA Today, People, The Daily Caller, Washington Examiner e Le Monde, enquanto aliados nesta estratégia.