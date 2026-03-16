Meta prepara-se para despedir até 20% dos trabalhadores para apostar na IA

A Meta, detentora do Facebook, Instagram e WhatsApp, estará a planear uma reestruturação interna que poderá provocar o despedimento de até 20% da força de trabalho. Segundo a agência Reuters, a empresa liderada por Mark Zuckerberg deverá avançar com estes cortes de pessoal para compensar os elevados custos dos investimentos em infraestruturas de inteligência artificial (IA) e preparar-se para uma maior eficiência proporcionada por trabalhadores assistidos por IA.

A notícia, que cita “três fontes familiarizadas com o processo”, refere que ainda não existe uma data definida para efetuar os cortes, nem a dimensão final foi confirmada. Uma fonte oficial da Meta classificou a informação como “uma reportagem especulativa sobre abordagens teóricas”. De acordo com a agência noticiosa, estes planos têm sido discutidos recentemente por executivos seniores da Meta, que terão abordado os diretores para dar seguimento a estas medidas.

Caso estes despedimentos se confirmem, poderão ser afetadas cerca de 15.800 pessoas, tendo em conta que atualmente a tecnológica norte-americana emprega 79 mil trabalhadores. A empresa já tinha despedido 11 mil funcionários em novembro de 2022 (o equivalente a cerca de 13% da força de trabalho na altura). Cerca de quatro meses depois anunciou uma vaga de mais 10 mil despedimentos.

No último ano, Mark Zuckerberg tem pressionado a Meta a competir de forma mais agressiva no campo da IA generativa. A empresa tem oferecido condições salariais elevadas, algumas avaliadas em centenas de milhões de dólares ao longo de quatro anos, com o objetivo de atrair investigadores de topo em IA para a empresa.

Em novembro passado, a Meta anunciou também um investimento de 600 mil milhões de dólares para construir centros de dados nos Estados Unidos até 2028. Já em dezembro, revelou a compra da startup de IA Manus por dois mil milhões de dólares.

Esta segunda-feira foi também anunciado que a Nebius estabeleceu um acordo com a Meta para fornecer infraestrutura de inteligência artificial (IA), num contrato que poderá atingir até 27 mil milhões de dólares nos próximos cinco anos (cerca de 23,5 mil milhões de euros).

As ações da Meta estão esta segunda-feira a subir cerca de 1,70%, para 623,61 dólares por ação.