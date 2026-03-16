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Mónica Gonçalves assume direção de marketing da Nestlé Portugal

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A função de direção de marketing em Portugal é pioneira na estrutura ibérica da área, recorda a marca.

Mónica Gonçalves é a nova diretora de marketing da Nestlé Portugal. “É com enorme entusiasmo que assumo a liderança da área de Marketing da Nestlé Portugal. Acredito no poder e na influência das marcas nas decisões de consumo, e acima de tudo, no poder da criatividade e da curiosidade, que, são as ferramentas mais poderosas e distintivas que possuímos”, diz a profissional, citada em comunicado. “Estou comprometida em continuar a fortalecer a ligação da Nestlé com os consumidores portugueses através de inovação, relevância e propósito”, conclui.

Mónica integrará a equipa de André Moura, diretor de marketing & consumer communication, a nível ibérico — que assumiu funções em outubro de 2025. A função de direção de marketing em Portugal é pioneira na estrutura ibérica da área, recorda a marca.

Com mais de 20 anos de experiência, Mónica Gonçalves desempenhou funções em agências de marketing e comunicação digita como a Wunderman Thompson, Innovagency e WYGroup. O percurso da marketeer na Nestlé começou em 2023, como Integrated Marketing Services Lead no centro NBS (Nestlé Business Solutions) de Lisboa e de Braga.

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