Mota-Engil estuda concorrer à Alta Velocidade na Arábia Saudita

Apesar do conflito no Médio Oriente, a Mota-Engil está a estudar concorrer ao projeto ferroviário de Alta Velocidade na Arábia Saudita, em parceria com empresas locais, numa extensão de cinco mil quilómetros, de forma faseada e exclusivamente em obra pública. “Somos o maior construtor ocidental de ferrovia na atualidade e, nesse sentido, estamos a olhar para essas oportunidades”, afirma o CEO Carlos Mota Santos, em entrevista ao programa “Conversa Capital”, da Antena 1 e do Jornal de Negócios, na qual revela também que a empresa irá avançar para Espanha e concorrer a concessões rodoviárias.

Na mesma entrevista, o gestor antecipa que, embora para já ainda não seja notório, a subida dos preços dos combustíveis “vai ter impacto no custo da construção” e consequentemente no mercado habitacional, com mais pessoas a não conseguirem comprar casa própria, reconhecendo também que isso poderá ditar o adiamento de investimentos em Portugal.

Por outro lado, o CEO da Mota-Engil garante que, se a CRRC não puder ser o fornecedor do consórcio liderado pela construtora portuguesa na construção da linha Violeta — na sequência da investigação lançada por Bruxelas pelo facto de a fabricante chinesa de material circulante ter recebido apoios do Estado chinês –, têm a “capacidade de a substituir por outros”.