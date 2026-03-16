Nebius assina acordo com a Meta que pode atingir até 23,5 mil milhões de euros

A Nebius estabeleceu um acordo com a Meta para fornecer infraestrutura de inteligência artificial (IA) num valor de até 27 mil milhões de dólares nos próximos cinco anos (cerca de 23.500 milhões de euros).

Segundo explicou esta segunda-feira a empresa neerlandesa de serviços em nuvem para IA, o contrato prevê que a Nebius forneça recursos de processamento para IA no valor de cerca de 12 mil milhões de dólares em vários centros de dados, o que terá início em 2027. Estes sistemas basear-se-ão numa das primeiras implementações em grande escala da plataforma Nvidia Vera Rubin, desenvolvida pela Nvidia.

Como parte do acordo, a Meta comprometeu-se a adquirir mais capacidade de processamento em futuros centros de dados da Nebius, no valor de até 15 mil milhões de dólares durante esse mesmo período, caso essa capacidade não seja vendida a outros clientes. A empresa neerlandesa planeia oferecer primeiro parte dessa capacidade a outros clientes, enquanto o restante seria, em princípio, adquirido pela Meta.

O fundador e presidente executivo (CEO) da Nebius, Arkady Volozh, salientou que alargar a colaboração com a Meta faz parte da estratégia da empresa para impulsionar o seu negócio de infraestruturas para IA.

A empresa, com sede em Amesterdão e cotada no Nasdaq, desenvolve uma plataforma que permite a empresas e programadores criar, treinar e utilizar sistemas de IA em grande escala.