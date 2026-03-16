Mercados

Direto O dia em direto nos mercados e na economia – 16 de março

  • ECO
  • 6:57

Ao longo desta segunda-feira, 16 de março, o ECO traz-lhe as principais notícias com impacto nos mercados e nas economias. Acompanhe aqui em direto.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

O dia em direto nos mercados e na economia – 16 de março

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Exclusivo Constitucional valida CESE às empresas de gás natural

Salomé Pinto,

No ano passado, foi declarada a inconstitucionalidade da norma com força obrigatória geral, mas duas novas decisões vieram dar luz verde à aplicação da taxa energética sobre o setor do gás natural.