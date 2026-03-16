O Fórum Agricultura Sustentável está de volta para a 2ª edição

A agricultura sustentável é a forma de cultivo que melhor respeita o meio ambiente, além de reduzir custos e elevar a produtividade. Com o objetivo de trazer o que de melhor se está a fazer, em Portugal, nesta área, vai realizar-se no dia 24 de março, em Santarém, a 2ª edição do Fórum Agricultura Sustentável.

Numa manhã, especialistas e líderes da área irão refletir sobre a evolução que tem tido este setor económico e o que se espera que aconteça nos próximos anos. Inovação e tecnologia na gestão sustentável dos recursos e o capital humano e social da agricultura sustentável vão ser alguns dos temas discutidos.

A sessão irá contar ainda com apresentação “Da Exploração ao Ecossistema: A Transição para a Agricultura Regenerativa em Portugal”, conduzida por João Coimbra, Administrador da Quinta da Cholda.

Entre os oradores confirmados estão José Manuel Fernandes, Ministro da Agricultura e Mar, João Teixeira Leite, Presidente da Câmara Municipal de Santarém, João Pedro Rodrigues, Presidente AdP Valor, Nuno Canada, Presidente do INIAV, Margarida Oliveira, Diretora da Escola Superior Agrária, Manuela Nina Jorge, Sócia da Agroges, Gonçalo Morais Tristão, Diretor da FENAREG e Presidente do COTR, Luís Seabra, Presidente da Associação Agricultores do Ribatejo e Paulo Carvalho, CEO da Vivid Farms.

O Fórum Agricultura Sustentável é uma iniciativa ECO com apoio institucional da Câmara Municipal de Santarém.

A entrada é livre, mas sujeita a inscrição e limitada à lotação da sala. Consulte o programa e reserve o seu lugar aqui.